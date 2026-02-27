Logo
Sin zvjerski tukao majku uz prijetnje da će je ubiti

Telegraf

Син звјерски тукао мајку уз пријетње да ће је убити
Foto: Tanjug

Pripadnici policije u Obrenovcu uhapsili su I. R. (51) zbog sumnje da je u četvrtak izvršio brutalno nasilje nad svojom majkom M. L. (71) u njihovoj porodičnoj kući.

Prema nezvaničnim informacijama, incidentu je prethodila žučna svađa, nakon čega je situacija eskalirala u fizički obračun.

Detalji napada: Vrijeđao je, pa nasrnuo na nju

Sumnja se da je I. R. nesrećnu ženu najprije verbalno napao, vrijeđajući je i omalovažavajući uz najpogrdnije psovke. Ubrzo nakon toga, uslijedio je i stravičan fizički napad.

Osumnjičeni se tereti da je majci zadao više udaraca rukama u predjelu glave, a potom je vukao i čupao za kosu. Sve vrijeme je, kako se sumnja, ponavljao jezive prijetnje: "Ubiću te!"

Određeno zadržavanje

Osumnjičenom I. R. je, po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 sati.

Protiv njega je podnijeta krivična prijava za krivično djelo nasilje u porodici, a dalju istragu o ovom slučaju vodi Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.

(Telegraf.rs)

