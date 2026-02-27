Holandija na najvećem gubitku zbog zabrane uvoza ruske nafte

Holandija je najteže pogođena zabranom uvoza ruske nafte, jer je platila gotovo 60 milijardi evra više za uvezenu naftu u posljednje četiri godine, otkako su uvedene sankcije Rusiji, navodi se u izvještaju evropske statističke agencije Evrostat.

EU je zabranila isporuke ruske nafte od decembra 2022. i naftnih derivata od februara 2023. godine, što je izazvalo veliku nestabilnost tržištu nafte i dovelo do naglog rasta cijena, prenosi RIA Novosti.

Prema izvještaju Evrostata za 2025. godinu, Holandija je kupovala naftu po 64,1 evro po barelu, u odnosu na cijenu od 57,9 evra u 2021. godini i po procjenama ukupan gubitak iznosi 56,6 milijardi evra.

U tekstu se navodi da je EU zabilježila gubitke od oko 282,6 milijardi evra od uvođenja sankcija Rusiji.

Evropski komesar za energetiku Dan Jorgensen najavio je u decembru da će Evropska komisija početkom ove godine podnijeti zakonski prijedlog za potpunu zabranu uvoza ruske nafte u EU.