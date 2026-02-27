Logo
Large banner

Holandija na najvećem gubitku zbog zabrane uvoza ruske nafte

Izvor:

Agencije

27.02.2026

15:45

Komentari:

0
Холандија на највећем губитку због забране увоза руске нафте
Foto: Pixabay

Holandija je najteže pogođena zabranom uvoza ruske nafte, jer je platila gotovo 60 milijardi evra više za uvezenu naftu u posljednje četiri godine, otkako su uvedene sankcije Rusiji, navodi se u izvještaju evropske statističke agencije Evrostat.

EU je zabranila isporuke ruske nafte od decembra 2022. i naftnih derivata od februara 2023. godine, što je izazvalo veliku nestabilnost tržištu nafte i dovelo do naglog rasta cijena, prenosi RIA Novosti.

Prema izvještaju Evrostata za 2025. godinu, Holandija je kupovala naftu po 64,1 evro po barelu, u odnosu na cijenu od 57,9 evra u 2021. godini i po procjenama ukupan gubitak iznosi 56,6 milijardi evra.

Касете

Ekonomija

Kasete su ljudi kupovali kao ludi, a sada vrijede i 50.000 dolara

U tekstu se navodi da je EU zabilježila gubitke od oko 282,6 milijardi evra od uvođenja sankcija Rusiji.

Evropski komesar za energetiku Dan Jorgensen najavio je u decembru da će Evropska komisija početkom ove godine podnijeti zakonski prijedlog za potpunu zabranu uvoza ruske nafte u EU.

Podijeli:

Tagovi :

Holandija

ruska nafta

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Илустрација касете

Ekonomija

Kasete su ljudi kupovali kao ludi, a sada vrijede i 50.000 dolara

2 h

0
Да ли је здраво потпуно елиминисати шећер из исхране?

Zdravlje

Da li je zdravo potpuno eliminisati šećer iz ishrane?

2 h

0
Помрачење Мјесеца

Nauka i tehnologija

Potpuno pomračenje Mjeseca u utorak

2 h

0
Медицинска сестра преминула на пракси

Svijet

Medicinska sestra Aleksandra umrla tokom prakse na privatnoj klinici

2 h

0

Više iz rubrike

Медицинска сестра преминула на пракси

Svijet

Medicinska sestra Aleksandra umrla tokom prakse na privatnoj klinici

2 h

0
Да ли креће сукоб? Кина позвала своје грађане да не путују у Иран

Svijet

Da li kreće sukob? Kina pozvala svoje građane da ne putuju u Iran

4 h

0
Дјеца

Svijet

Drama u Beču: Dva dječaka nestala na putu do škole

5 h

0
Упозорење из Русије: Кијев припрема саботажу на два гасовода

Svijet

Upozorenje iz Rusije: Kijev priprema sabotažu na dva gasovoda

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

31

Farmerke koje će biti u trendu ovog proljeća

17

30

Mile Kitić otkrio svoje pravo ime

17

23

Da li prijeti nova pandemija? Prijavljen moguć prenos svinjskog gripa među ljudima

17

17

Poznate najnovije informacije o zdravstvenom stanju Ivice Dačića

17

16

Povrijeđeni u požaru hitno hospitalizovani

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner