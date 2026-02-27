Hoće li pojeftiniti vozačke dozvole za pojedine vozače u BiH

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović pozvao je Savjet ministara da usvoji pravilnik kojim bi se smanjile takse za obnovu vozačkih dozvola za penzionere i osobe sa umanjenom zdravstvenom sposobnošću.

Prema važećim propisima, vozačka dozvola izdaje se na period od 10 godina, a cijena obnove iznosi 60 KM.

Međutim, vozačima starije životne dobi rok važenja dozvole skraćuje se na tri godine, dok pojedine osobe sa zdravstvenim ograničenjima dozvolu moraju obnavljati i svake dvije godine, uz obaveznu uplatu takse i ljekarski pregled.

To u praksi znači da, za isti period od deset godina, penzioneri plate oko 200 KM samo na ime taksi, dok osobe sa umanjenom zdravstvenom sposobnošću mogu izdvojiti i do 300 KM, ne računajući troškove ljekarskih pregleda.

Predstavnički dom je još 23. januara prošle godine usvojio Magazinovićevu inicijativu s ciljem izmjene ove prakse. Nakon toga, Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH izradila je pravilnik koji je prošao javne konsultacije bez primjedbi, a za njegovo stupanje na snagu potrebno je odobrenje Savjeta ministara BiH.

Magazinović navodi da do sada nije dobio odgovor ministra finansija BiH Srđana Amidžića o podršci ovom prijedlogu, te ističe da bi izmjene bile značajne za više od 170.000 osoba starijih od 65 godina koje imaju važeću vozačku dozvolu.

“Ovdje govorimo o elementarnoj pravičnosti. Nije logično da stariji građani i osobe sa zdravstvenim problemima za isti period važenja dozvole plaćaju tri do pet puta više od ostalih vozača”, poručio je Magazinović.

Prema njegovim riječima, evropski standardi u oblasti zaštite od diskriminacije podrazumijevaju prilagođavanje propisa ranjivim kategorijama stanovništva, a odluka Savjeta ministara BiH mogla bi ukloniti, kako tvrdi, postojeću nejednakost.