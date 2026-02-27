Logo
Large banner

Nestao Vedad Dolovčić, porodica moli za pomoć, sve prijavljeno policiji

Izvor:

Kliks

27.02.2026

13:53

Komentari:

0
Нестао Ведад Доловчић, породица моли за помоћ, све пријављено полицији
Foto: Društvene mreže

Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je u srijedu, 25. februara, prijavljen nestanak Vedada Dolovčića (26) kojem se od ponedjeljka, 23. februara gubi svaki trag.

Kako je porodica navela, od ponedjeljka u 19:00 sati oni nemaju nikakvu informaciju o Vedadovom kretanju niti su komunicirali s njim.

Nestanak su policiji prijavili u srijedu, a sada traže i pomoć javnosti u njegovom pronalasku.

"Molimo sve građane koji imaju bilo kakvu informaciju o Vedadu Dolovčiću da odmah obavijeste najbližu policijsku stanicu ili pozovu broj 122. Svaka informacija može biti od velikog značaja", kazali su.

Porodica je objavila i njegovu fotografiju u slučaju da ga neko prepozna, prenosi Kliks.

Podijeli:

Tagovi :

Vedad Dolovčić

Sarajevo

nestao

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Вртић скупљи и до 100 марака

Društvo

Vrtić skuplji i do 100 maraka

5 h

0
У Српској рођено 29 беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 29 beba

6 h

0
Дневни центри, састанак

Društvo

Podrška najosjetljivijim kategorijama: Više novca za dnevne centre

19 h

0
Пелет, најављене промјене цијена огријева

Društvo

Zimi još nije kraj, i grijanje će trebati: Najavljene promjene cijena peleta

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

48

Dodik sa Gojkovićevom: Jačanje jedinstva srpskog naroda, temelj naše politike

14

47

CIK BiH potvrdila: Opština dobila novog načelnika

14

28

Ovo su parovi osmine finala Lige Evrope i Lige Konferencija

14

18

Protest u Sarajevu: Demonstranti pozivaju radnike Tužilaštva KS da otvore prozore

14

18

Dobojlija s potjernice sproveden u tužilaštvo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner