Nestao Vedad Dolovčić, porodica moli za pomoć, sve prijavljeno policiji

Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je u srijedu, 25. februara, prijavljen nestanak Vedada Dolovčića (26) kojem se od ponedjeljka, 23. februara gubi svaki trag.

Kako je porodica navela, od ponedjeljka u 19:00 sati oni nemaju nikakvu informaciju o Vedadovom kretanju niti su komunicirali s njim.

Nestanak su policiji prijavili u srijedu, a sada traže i pomoć javnosti u njegovom pronalasku.

"Molimo sve građane koji imaju bilo kakvu informaciju o Vedadu Dolovčiću da odmah obavijeste najbližu policijsku stanicu ili pozovu broj 122. Svaka informacija može biti od velikog značaja", kazali su.

Porodica je objavila i njegovu fotografiju u slučaju da ga neko prepozna, prenosi Kliks.