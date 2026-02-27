U Srpskoj rođeno 29 beba

27.02.2026
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 29 beba, 15 djevojčica i 14 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Osam beba rođeno je u Banjaluci, pet u Bijeljini, po četiri u Zvorniku i Trebinju, tri u Doboju, dvije u Nevesinju, a po jedna u Istočnom Sarajevu, Foči i Gradišci.
U Banjaluci je rođeno pet djevojčica i tri dječaka, u Bijeljini tri djevojčice i dva dječaka, u Zvorniku četiri dječaka, u Trebinju tri djevojčice i dječak, u Doboju dva dječaka i djevojčica, u Nevesinju dva dječaka, a u Istočnom Sarajevu, Foči i Gradišci po jedna djevojčica.
Poroda nije bilo u Prijedoru.
