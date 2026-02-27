Logo
Large banner

U Srpskoj rođeno 29 beba

27.02.2026

08:46

Komentari:

0
У Српској рођено 29 беба
Foto: Pexels/kelvin agustinus

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 29 beba, 15 djevojčica i 14 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Osam beba rođeno je u Banjaluci, pet u Bijeljini, po četiri u Zvorniku i Trebinju, tri u Doboju, dvije u Nevesinju, a po jedna u Istočnom Sarajevu, Foči i Gradišci.

U Banjaluci je rođeno pet djevojčica i tri dječaka, u Bijeljini tri djevojčice i dva dječaka, u Zvorniku četiri dječaka, u Trebinju tri djevojčice i dječak, u Doboju dva dječaka i djevojčica, u Nevesinju dva dječaka, a u Istočnom Sarajevu, Foči i Gradišci po jedna djevojčica.

Poroda nije bilo u Prijedoru.

Podijeli:

Tag :

beba

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Дневни центри, састанак

Društvo

Podrška najosjetljivijim kategorijama: Više novca za dnevne centre

16 h

0
Пелет, најављене промјене цијена огријева

Društvo

Zimi još nije kraj, i grijanje će trebati: Najavljene promjene cijena peleta

17 h

0
Већ 61 доктор дао отказ: Љекари траже веће плате за 34 одсто

Društvo

Već 61 doktor dao otkaz: Ljekari traže veće plate za 34 odsto

19 h

0
Ухапшене васпитачице осумњичене да су малтретирале дјечака у вртићу!

Društvo

Uhapšene vaspitačice osumnjičene da su maltretirale dječaka u vrtiću!

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

55

Upozorenje iz Rusije: Kijev priprema sabotažu na dva gasovoda

11

39

HVO-ov mučitelj iz logora u Derventi osuđen na tri i po godine zatvora

11

19

Dobojlija sa potjernice uhapšen sa bijelim prahom

11

16

Karan: Ustav koji traje - državnost se proglašava u trenutku, a potvrđuje u kontinuitetu

11

12

Oglasila se policija o eksploziji kod kuće Slavena Jelića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner