Već 61 doktor dao otkaz: Ljekari traže veće plate za 34 odsto

Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Zapadnohercegovačkog kantona (ZHK) potvrdio je da traže povećanje plaće od 34,7% kako bi jedan specijalista, kako kažu, mogao pokriti prosječnu potrošačku korpu u FBiH.

Podsjetimo, Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije HNK velikom većinom glasova odbio je raniju ponudu kantonalne Vlade, te najavio masovno davanje otkaza u četiri doma zdravlja u petak, 27. februara, od 12 sati, ne dođe li do poboljšane ponude, potvrđeno je za portal "Jabuka.tv".

61 doktor već potpisao otkaz

Iz Sindikata su ranije naveli kako je riječ o dugogodišnjem zanemarivanju ljekara, preopterećenosti sistema, te neodrživo niskim platama, a odluku o otkazima već je potpisao 61 ljekar, što bi, upozoravaju, zdravstveni sistem kantona dovelo na ivicu sloma.

Naglašavaju kako se u ovom kantonu na jednog doktora prosječno veže oko 1.312 pacijenata, što ih čini najopterećenijim zdravstvenim sistemom.

Istovremeno, prihodi Zavoda za zdravstveno osiguranje kontinuirano rastu i u posljednjih pet godina veći su za 61 odsto, dok su plate ljekara u ZHK i dalje najniže u Federaciji i oni su prikovani za dno – navode iz Sindikata.

Podsjećaju kako su Vladu ranije upozorili da će, u slučaju neispunjenja zahtjeva, pristupiti kolektivnom davanju otkaza, a odluku o otkazima potpisalo je gotovo 70 odsto ljekara.

"Odluku o davanju otkaza ugovora o radu sinoć je potpisao 61 doktor, a ovaj sistem ne bi mogao opstati bez deset ljekara. Pitanje je ko je taj ko ostavlja ljude na prostoru ovog kantona bez zdravstvene njege", istakli su za Fenu.

"Takođe, potrebno je formirati 40 timova porodične medicine, sada imamo tek 12 specijalista porodične medicine, te osigurati jasan plan specijalizacija. U ovoj našoj borbi za bolje uslove imamo podršku svih 4.700 kolega iz Federacije, a niko od njih neće doći raditi u ZHK i zamijeniti ljude koji su dali otkaz, ne zbog toga što su najniže plate, nego zbog odnosa prema nama ljekarima", naglasili su iz Sindikata u razgovoru za Fenu.

Vlada uputila ponude

Vlada ZHK juče je uputila, po njihovim riječima, konkretne ponude Strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije u ovom kantonu s ciljem postizanja dogovora oko sklapanja novog Kolektivnog ugovora.

Vlada i Sindikat održali su niz sastanaka na kojima se pregovaralo o poboljšanju materijalnog statusa ljekara i stomatologa, kao ključnog stuba našeg zdravstvenog sistema.

"Uvažavajući zahtjeve Sindikata, ali i realne budžetske mogućnosti, Vlada je uputila dvije ponude za sklapanje Kolektivnog ugovora iz djelatnosti doktora medicine i stomatologije u ovom kantonu, koje se odnose na povećanje satnice i vremensko trajanje Kolektivnog ugovora", kazali su iz Vlade ZHK.

Sindikatu su ponudili povećanje satnice od 1. marta za 25 odsto i povećanje satnice za dodatnih osam odsto od 1. januara 2027. godine, te sklapanje Kolektivnog ugovora na 18 mjeseci, ili povećanje satnice od 1. marta za 27 odsto i sklapanje Kolektivnog ugovora na 12 mjeseci.

U sklopu ponude nudi se uvrštavanje odredbe u novi Kolektivni ugovor da pregovori za sklapanje novog Kolektivnog ugovora moraju započeti tri mjeseca prije isteka važećeg, ali Sindikati su ovu ponudu odbili.