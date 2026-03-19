Gorka kafa u Kaštelima: Pali zbog 14 tona ukradenog "crnog zlata"

Četvorica muškaraca trojica hrvatskih državljana i jedan državljanin BiH, uhapšeni su, nakon što je policija u skladištu u Kaštelima pronašla 14,5 tona kafe ukradene u Italiji.

Kako je saopštila policija, osumnjičeni su planirali da ovu kafu preprodaju na crnom tržištu.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska, u saradnji sa zagrebačkim kolegama, dovršila je kriminalističko istraživanje kojim je utvrđeno da su osumnjičeni dogovorili prodaju kafe za oko 239.000 evra (oko 467.000 KM).

Istraga je pokazala da su svjesno pokušali ostvariti protivpravnu imovinsku korist, iako su znali porijeklo robe.

Scena Milica Todorović u svađi sa ovim pjevačem zbog njegove izjave

Posebno je istaknuta uloga 47-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je, prema navodima policije, direktno učestvovao u dogovoru o prodaji znajući da je kafa otuđena u Italiji, čime je počinio i kazneno djelo prikrivanja.

Na temelju sudskog naloga, policija je izvršila pretres skladišta na području Kaštela gdje je pronađena cjelokupna količina od 14,5 tona ukradene robe. Svi osumnjičeni su odmah uhapšeni i dovedeni u policijsku upravu. Pronađena kafa biće vraćena italijanskoj firmi koja je prijavila krađu, prenosi Radio Sarajevo.