Logo
Large banner

Gorka kafa u Kaštelima: Pali zbog 14 tona ukradenog "crnog zlata"

Autor:

ATV

19.03.2026

10:23

Komentari:

0
Горка кафа у Каштелима: Пали због 14 тона украденог "црног злата"
Foto: Unsplash/pariwat pannium

Četvorica muškaraca trojica hrvatskih državljana i jedan državljanin BiH, uhapšeni su, nakon što je policija u skladištu u Kaštelima pronašla 14,5 tona kafe ukradene u Italiji.

Kako je saopštila policija, osumnjičeni su planirali da ovu kafu preprodaju na crnom tržištu.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska, u saradnji sa zagrebačkim kolegama, dovršila je kriminalističko istraživanje kojim je utvrđeno da su osumnjičeni dogovorili prodaju kafe za oko 239.000 evra (oko 467.000 KM).

Istraga je pokazala da su svjesno pokušali ostvariti protivpravnu imovinsku korist, iako su znali porijeklo robe.

Милица Тодоровић

Scena

Milica Todorović u svađi sa ovim pjevačem zbog njegove izjave

Posebno je istaknuta uloga 47-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je, prema navodima policije, direktno učestvovao u dogovoru o prodaji znajući da je kafa otuđena u Italiji, čime je počinio i kazneno djelo prikrivanja.

Na temelju sudskog naloga, policija je izvršila pretres skladišta na području Kaštela gdje je pronađena cjelokupna količina od 14,5 tona ukradene robe. Svi osumnjičeni su odmah uhapšeni i dovedeni u policijsku upravu. Pronađena kafa biće vraćena italijanskoj firmi koja je prijavila krađu, prenosi Radio Sarajevo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kafa

Hrvatska

Državljanin BiH

hapšenje

šverc

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ko je otac djeteta milice todorovic

Scena

Milica Todorović u svađi sa ovim pjevačem zbog njegove izjave

2 h

0
Живио без плућа пуних 48 сати: Љекари направили медицинску револуцију

Zdravlje

Živio bez pluća punih 48 sati: Ljekari napravili medicinsku revoluciju

2 h

0
Недостатак витамина Д повећава ризик од инфекција

Zdravlje

Nedostatak vitamina D povećava rizik od infekcija

2 h

0
Преминуо студент из Билеће након пада са четвртог спрата

Region

Preminuo student iz Bileće nakon pada sa četvrtog sprata

2 h

0

Više iz rubrike

Преминуо студент из Билеће након пада са четвртог спрата

Region

Preminuo student iz Bileće nakon pada sa četvrtog sprata

2 h

0
За туристичку сезону на Јадрану потребно око 95.000 радника

Region

Za turističku sezonu na Jadranu potrebno oko 95.000 radnika

3 h

0
Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Region

Slovenija uvodi restrikcije: Evo koliko možete natočiti goriva!

15 h

0
Crna Gora more

Region

Ljetovanje u Crnoj Gori sve skuplje: Ko ne rezerviše sad, plaća duplo

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

21

Dodik razgovarao sa jerusalimskim patrijarhom: Svi se mole za smirivanje situacije

12

17

Hapšenje na banjalučkom aerodromu

12

16

Modeli pantalona koji izdužuju figuru

12

14

Dobra vijest za ljubitelje sporta: Od 1. aprila gledajte Evroligu na m:tel-u

12

12

Neke jedete: Iznenađujući proizvodi koji se prave od nafte

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner