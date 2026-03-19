Za turističku sezonu na Jadranu potrebno oko 95.000 radnika

U Hrvatskoj će za predstojeću turističku sezonu, prema procjenama te zemlje, biti potrebno oko 70.000 radnika, što je oko 5.000 više nego prošle godine, a u Crnoj Gori prema podacima Privredne komore oko 25.000 sezonskih radnika, objavio je danas Infostud.

Kako je navedeno, samo u Budvi potrebno je najmanje 5.000 radnika u turizmu i ugostiteljstvu.

Ovakva potražnja otvara značajne mogućnosti i za radnike iz Srbije, a to potvrđuju i podaci sa sajta Infostud, gdje poslodavci iz regiona već aktivno traže kadrove za predstojeću sezonu, navedeno je u saopštenju.

Najveći broj radnih mjesta je tradicionalno u sektoru ugostiteljstva, gdje poslodavci najčešće traže konobare, kuvare, pomoćne kuvare, pomoćne radnike u kuhinji, kao i higijeničare i sobarice.

Pored toga, traže se i animatori, recepcioneri i radnici na održavanju, koji su neophodni za funkcionisanje hotela i turističkih kompleksa.

Kada je riječ o zaradama, konobari mogu očekivati mjesečne plate od oko 1.200 do 1.600 evra, dok barmeni zarađuju između 1.400 i 1.600 evra.

Recepcioneri mogu računati na iznose od oko 1.300 do 1.500 evra, dok radnici na održavanju i majstori najčešće zarađuju između 1.100 i 1.300 evra.

U turističkim zonama traže se i prodavci, čije plate mogu dostići 1.600 do 1.800 evra.

U kuhinji je i dalje najveća potražnja za kuvarima, čije zarade se kreću u rasponu od 1.800 do 2.500 evra, dok šefovi kuhinja mogu da očekuju platu i do 3.000 evra mjesečno.

Roštilj majstori mogu očekivati zarade od 1.400 do 1.900 evra, dok su pica majstori takođe veoma traženi, sa platama između 1.900 i 2.500 evra.

Pomoćni kuvari zarađuju između 1.400 i 1.800 evra, a pomoćni radnici u kuhinji od 900 do 1.400 evra.

Sezonski poslovi u turizmu često podrazumijevaju i dodatne pogodnosti poput obezbijeđenog smještaja i ishrane, što zaposlenima značajno smanjuje troškove tokom boravka na moru.

Podaci Infostuda pokazuju i da se najveći broj prijava bilježi za pozicije recepcionera, sobarica i pomoćnih radnika u kuhinji, dok je manji broj kandidata za kvalifikovanije pozicije poput kuvara, poslastičara, roštilj majstora i pica majstora.

Ovaj trend dodatno potvrđuje dugogodišnji nedostatak stručne radne snage u turizmu i ugostiteljstvu, koji je prisutan širom regiona.