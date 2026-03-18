Logo
Large banner

Slovenija uvodi restrikcije: Evo koliko možete natočiti goriva!

Autor:

ATV

18.03.2026

21:18

Komentari:

0
Мушкарац сипа гриво у аутомобил.
Foto: Tanjug/AP

Zbog naglog rasta potrošnje i povećanog priliva vozača iz susjednih zemalja, u Sloveniji su uvedena ograničenja na točenje goriva na pojedinim benzinskim pumpama.

Na benzinskim pumpama kompanije MOL u Sloveniji fizička lica moći će natočiti 30 litara goriva, a pravna lica ili kamioni 200 litara po punjenju, javili su u srijedu slovenački mediji, dodajući da slične mjere uvodi i "Šel", dok korake protiv „benzinskog turizma“ najavljuje i Slovačka, koja podiže cijene goriva za strance.

Kako je MOL Slovenija objasnio za agenciju STA, u posljednje dvije sedmice zabilježili su izuzetno povećanu potrošnju, između ostalog i zbog točenja goriva za zalihe, te takozvanog „benzinskog turizma“ na graničnim pumpama.

„Kako bismo spriječili kolaps i pritisak na benzinske pumpe, a istovremeno ravnomjerno snabdjeli kupce gorivom, zasad smo ograničili točenje“, objasnili su iz kompanije, prenosi Indeks.

Privremena mjera

Riječ je o privremenoj mjeri koja se primjenjuje u cijeloj zemlji, dodali su. Kako je kompanija takođe navela, odlučili su postaviti ograničenja na 30 ili 200 litara na osnovu prosječne dnevne potrošnje.

Prema portalu 24ur.com, i "Šel" se odlučio na sličnu mjeru. Na njihovim benzinskim pumpama ograničenje od 200 litara po punjenju bilo je na snazi do 13 sati u srijedu, a poslijepodne je ograničenje smanjeno na 100 litara.

Petrol se još nije odlučio na ovaj korak, navodi portal.

Mjere u Slovačkoj

Slovačka vlada u srijedu je odobrila rezoluciju kojom se dozvoljavaju više cijene dizelskog goriva na benzinskim pumpama za vozila sa stranim registarskim tablicama zbog „benzinskog turizma“.

Rafinerija Slovnaft izjavila je ranije ove sedmice da su u nekim sjevernim okruzima koji graniče s Poljskom niže cijene dizela na slovačkoj strani dovele do naglog porasta kupovine.

Premijer Robert Fico, koji je predložio mjeru u utorak, rekao je da vozači pune svoje rezervoare i kanistere, zbog čega na nekim benzinskim pumpama nestaje goriva.

Po rezoluciji, koja ne precizira gornju granicu cijena, benzinske pumpe imaće pravo i da limitiraju prodaju dizela na jedan rezervoar i deset dodatnih litara za automobile sa stranim tablicama.

Mađarska je već ograničila cijene goriva ovog mjeseca, dok je glavna poljska rafinerija Orlen smanjila svoje marže kako bi ublažila uticaj na potrošače.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Slovenija

Cijene goriva

gorivo

Turizam

Nafta

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Венс: Знамо да имамо проблем због раста цијена горива

Svijet

Vens: Znamo da imamo problem zbog rasta cijena goriva

3 h

0
Тренутна цијена дизел горива приказана је на пумпи на бензинској станици у Ричардсону, Тексас, 6. марта 2026. године.

Ekonomija

Gorivo u Njemačkoj je među najskupljima u Evropi, Vlada optužuje naftne kompanije

8 h

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Svijet

Austrija privremeno smanjuje akcizu na gorivo

10 h

0
Авион, лет

Svijet

SAS otkazuje 110 letova zbog cijena goriva

1 d

0

Više iz rubrike

Crna Gora more

Region

Ljetovanje u Crnoj Gori sve skuplje: Ko ne rezerviše sad, plaća duplo

2 h

0
Ацо Ђукановић

Region

"Pet milion evra nije dovoljno za puštanje na slobodu Aca Đukanovića"

9 h

0
Мајка и беба

Region

Pokrenuta inicijativa za pet godina radnog staža majkama

11 h

1
Пали лажни полицајци из БиХ: Ојадили старицу за 30.000 евра

Region

Pali lažni policajci iz BiH: Ojadili staricu za 30.000 evra

11 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

58

Spektakularno veče Lige šampiona: Golovi na sve strane, favoriti prošli dalje

22

56

Menadžeri iz Banjaluke umiješani u skandal u Čelziju?

22

35

Izrael gađao brodove iranske mornarice u Kaspijskom moru

22

34

Pokrenuta inicijativa da se Igor Štimac protjera iz BiH

22

29

Srpska vojska čuva "Balkanski tok"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner