Slovenija uvodi restrikcije: Evo koliko možete natočiti goriva!

Zbog naglog rasta potrošnje i povećanog priliva vozača iz susjednih zemalja, u Sloveniji su uvedena ograničenja na točenje goriva na pojedinim benzinskim pumpama.

Na benzinskim pumpama kompanije MOL u Sloveniji fizička lica moći će natočiti 30 litara goriva, a pravna lica ili kamioni 200 litara po punjenju, javili su u srijedu slovenački mediji, dodajući da slične mjere uvodi i "Šel", dok korake protiv „benzinskog turizma“ najavljuje i Slovačka, koja podiže cijene goriva za strance.

Kako je MOL Slovenija objasnio za agenciju STA, u posljednje dvije sedmice zabilježili su izuzetno povećanu potrošnju, između ostalog i zbog točenja goriva za zalihe, te takozvanog „benzinskog turizma“ na graničnim pumpama.

„Kako bismo spriječili kolaps i pritisak na benzinske pumpe, a istovremeno ravnomjerno snabdjeli kupce gorivom, zasad smo ograničili točenje“, objasnili su iz kompanije, prenosi Indeks.

Privremena mjera

Riječ je o privremenoj mjeri koja se primjenjuje u cijeloj zemlji, dodali su. Kako je kompanija takođe navela, odlučili su postaviti ograničenja na 30 ili 200 litara na osnovu prosječne dnevne potrošnje.

Prema portalu 24ur.com, i "Šel" se odlučio na sličnu mjeru. Na njihovim benzinskim pumpama ograničenje od 200 litara po punjenju bilo je na snazi do 13 sati u srijedu, a poslijepodne je ograničenje smanjeno na 100 litara.

Petrol se još nije odlučio na ovaj korak, navodi portal.

Mjere u Slovačkoj

Slovačka vlada u srijedu je odobrila rezoluciju kojom se dozvoljavaju više cijene dizelskog goriva na benzinskim pumpama za vozila sa stranim registarskim tablicama zbog „benzinskog turizma“.

Rafinerija Slovnaft izjavila je ranije ove sedmice da su u nekim sjevernim okruzima koji graniče s Poljskom niže cijene dizela na slovačkoj strani dovele do naglog porasta kupovine.

Premijer Robert Fico, koji je predložio mjeru u utorak, rekao je da vozači pune svoje rezervoare i kanistere, zbog čega na nekim benzinskim pumpama nestaje goriva.

Po rezoluciji, koja ne precizira gornju granicu cijena, benzinske pumpe imaće pravo i da limitiraju prodaju dizela na jedan rezervoar i deset dodatnih litara za automobile sa stranim tablicama.

Mađarska je već ograničila cijene goriva ovog mjeseca, dok je glavna poljska rafinerija Orlen smanjila svoje marže kako bi ublažila uticaj na potrošače.