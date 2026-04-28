Andrea Nikolić je aktuelna misica i član Mense sa IQ-om 135

28.04.2026 22:54

Андреа Николић је актуелна мисица и члан Менсе са IQ-ом 135
Foto: Instagram

Aktuelna Mis Crne Gore, Andrea Nikolić, još jednom je ispisala istoriju – ovog puta kao prva Mis Crne Gore koja je postala član Mense.

Na zvaničnom testiranju Mense, Nikolić je izmjeren koeficijent inteligencije (IQ) ≥ 135 po Vekslerovoj skali. Ovim rezultatom Andrea se svrstala u sam vrh – manje od 1% svjetske populacije posjeduje ovaj nivo inteligencije.

Mensa je međunarodna organizacija koja okuplja visokointeligentne pojedince, a jedini uslov za članstvo jeste rezultat viši od 98% ukupne populacije na standardizovanom IQ testu, što odgovara koeficijentu većem od 130 prema Vekslerovoj skali. Njega može da položi samo 2% ukupne populacije.

Nikolić je premašila neophodni prag za članstvo u Mensi i pozicionirala se među 1% najinteligentnije populacije na svijetu, rušeći sve predrasude i potvrđujući da ljepota i intelekt idu ruku pod ruku.

Time je postala, prema zvaničnim podacima, prva Miss Crne Gore koja je postala članica ove prestižne organizacije, piše CDM.

“Velika je čast i privilegija postati članica Mense, organizacije sa svjetskim kredibilitetom koja okuplja izuzetne pojedince. Neopisivo sam ponosna što sam uspjela da dokažem da se uz trud i posvećenost stereotipi lako razbijaju”, istakla je Nikolić.

Ovim priznanjem Andrea zaokružuje svoj mandat na najljepši način, dokazujući da su inteligencija i obrazovanje ključni segmenti savremene ambasadorke ljepote.

Podsjećamo, Nikolić će krunu predati svojoj nasljednici u srijedu, 29. aprila, u hotelu “Splendid”.

