Crnu Goru primaju u EU da bi se prosrpski faktor – ugasio

Ubrzani prijem Crne Gore u Evropsku uniju ne smije biti alibi za diskriminaciju, već podsticaj za njeno otklanjanje. Srbi u Crnoj Gori, sve češće doživljavaju evropske integracije kao proces u kojem se njihova prava zanemaruju ili relativizuju, kaže za Sputnjik predsjednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković.

Crna Gora ima najveće šanse da poslije prijema Hrvatske prije 14 godina u Evropsku uniju, postane druga država sa ovih prostora koja će pristupiti ovoj organizaciji. Ovo je saopštila Evropska komisija uz napomenu da je poslije skoro deceniju i po pregovora Podgorice i EU prošle nedjelje napravljen istorijski korak - odobreno je formiranje radne grupe za izradu Ugovora o pristupanju Crne Gore EU, uz objašnjenje da su „ad hok“ grupe privremena radna tijela, timovi ili komisije osnovane za rešavanje konkretnog problema ili zadatka.

Pogrešni temelj CG za ulazak u EU

Ova vijest za mnoge države regiona koje duže od Crne Gore čekaju prijem u EU, i koje su čak i uređenije i u političkom i u svakom drugom smislu blago rečeno je - iznenađenje. Politički krugovi unutar Crne Gore skloni su da mišljenju da je ovo ubrzanje iz EU da Crnu Goru prigrli što prije posledica „prosrpskog“ faktora koji sve više hvata zamah u ovoj državi. Kao drugi razlog navode i približavanje Amerike ovoj državi kroz razne fondove i investicije.

Dajković kaže da ignorisanje prava srpskog naroda u Crnoj Gori nije samo loš put ka Evropskoj uniji, već da je to direktno suprotno osnovnim vrijednostima na kojima počiva EU.

„Evropska Unija se temelji na poštovanju ljudskih i manjinskih prava, vladavini prava i ravnopravnosti svih građana. Ukoliko jedna država sistemski zanemaruje ili uskraćuje prava najbrojnijoj jezičkoj i nacionalnoj zajednici, onda ona suštinski ne ispunjava kriterijume za članstvo, bez obzira na političke deklaracije,“ kaže za Sputnjik Dajković.

Po njegovim rečima pokušaj da se kroz „ubrzani put ka EU“ zataškaju unutrašnji problemi i nepravde nije održiv.

Srbi nisu zadovoljni

„Naprotiv, to može proizvesti dodatne podjele u društvu i produbiti nepovjerenje građana prema institucijama i samom evropskom putu. Evropska unija ne sme biti alibi za diskriminaciju, već podsticaj za njeno otklanjanje,“ ističe on.

Kada je riječ o raspoloženju građana, kako kaže, ono je podijeljeno i daleko je od nekadašnjeg entuzijazma.

„Jedan dio građana i dalje vidi EU kao šansu za ekonomski razvoj i stabilnost, ali značajan broj ljudi postaje sve skeptičniji, upravo zbog osjećaja nepravde, selektivnog pristupa i utiska da se od Crne Gore traže ustupci koji nisu u skladu sa stvarnim stanjem unutar društva. Posebno je izraženo nezadovoljstvo među Srbima u Crnoj Gori, koji sve češće doživljavaju evropske integracije kao proces u kojem se njihova prava zanemaruju ili relativizuju,“ zaključuje sagovornik Sputnjika.

Ekspoze kao iz bajke

Inače, u ekspozeu o Crnoj Gori, Evropska komisija navela je da je politika Crne Gore fokusirana na evropske integracije, stabilizaciju institucija i rešavanje ekonomskih izazova, uz naglasak na pomirenje i stabilnost. Piše i da Vlada CG nastavlja put ka EU, dok opozicija kritikuje zavisnost od spoljnih resursa. U fokusu su i borba protiv korupcije i imenovanja u pravosuđu. Crna Gora se ocenjuje kao stabilna država sa visokim stepenom političke zrelosti. Političku scenu i Parlament čine brojne stranke, uključujući manjinske partije (albanske) i stranke sa kulturnim konzervativizmom (Ujedinjena Crna Gora).

Što se tiče bezbjednosti zabilježene su brige oko lokalnih bezbjednosnih rizika, kao što je izjava o riziku od terorizma u Beranama. Kada je reč o odnosima sa Srbijom piše da Republika Srbija pridaje veliki značaj odnosima sa Crnom Gorom, fokusirajući se na ekonomsku i infrastrukturnu saradnju.