Zbog novih dojava o bombama evakuisano više škola

U Zagrebu je jutros evakuisano više osnovnih i srednjih škola nakon novih dojava o postavljenim bombama.
Iz zagrebačke policije su naveli da su policijski službenici na terenu.
U Hrvatskoj je proteklih dana više škola, vrtića, trgovačkih centara i drugih ustanova primilo prijetnje o postavljenim eksplozivnim napravama, a sve su se pokazale lažnim, prenose hrvatski mediji.
Iz Psihološkog centra "Karpe diem" danas su upozorili da lažne dojave o bombama u školama mogu imati značajan uticaj na mentalno zdravlje djece i mladih.
Oni navode da su ove dojave, iako neutemeljene, izazvale zabrinutost roditelja, nastavnika i šire javnosti.
(SRNA)
