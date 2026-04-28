Zbog novih dojava o bombama evakuisano više škola

U Zagrebu je jutros evakuisano više osnovnih i srednjih škola nakon novih dojava o postavljenim bombama.

Iz zagrebačke policije su naveli da su policijski službenici na terenu.

Region Pokušao da siluje gluvonijemu ženu: Policija upala u stan i zatekla jeziv prizor

U Hrvatskoj je proteklih dana više škola, vrtića, trgovačkih centara i drugih ustanova primilo prijetnje o postavljenim eksplozivnim napravama, a sve su se pokazale lažnim, prenose hrvatski mediji.

Iz Psihološkog centra "Karpe diem" danas su upozorili da lažne dojave o bombama u školama mogu imati značajan uticaj na mentalno zdravlje djece i mladih.

Republika Srpska Dodik za "Blumberg": Tramp može da promijeni antisrpske narative

Oni navode da su ove dojave, iako neutemeljene, izazvale zabrinutost roditelja, nastavnika i šire javnosti.

(SRNA)