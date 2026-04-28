Dobojliji osam godina zatvora za obljubu maloljetnice

Autor:

Ognjen Matavulj
28.04.2026 10:09

Foto: Unsplash

Vrhovni sud Republike Srpske pravosnažno je osudio D.K. iz Doboja na jedinstvenu kaznu od osam godina i osam mjeseci zatvora zbog obljube djevojčice mlađe od 15 godina i omogućavanja uživanja droge.

Presuda je izrečena nakon što je sudsko vijeće Vrhovnog suda potvrdilo presudu koju je 22. avgusta 2025. godine izrekao Okružni sud u Doboju.

"Žalbe tužilaštva i odbrane odbijene su kao neosnovane i potvrđena je prvostepena presuda kojom je optuženi D.K. osuđen na jedinstvenu kaznu od osam godina i osam mjeseci zatvora", navode u Vrhovnom sudu.

Radi se o slučaju koji je otkriven u oktobru 2024. godine nakon što je majka jedne maloljetnice policiji prijavila nestanak kćerke. Djevojčica je ubrzo pronađena, a istražujući cijeli slučaj došlo se do saznanja da je više osoba seksualno iskorištavalo dvije djevojčice od kojih je jedna ostala trudna.

Uslijedilo je hapšenje šestorice osumnjičenih, a u pretresima je pronađena manja količina droge. Većina osumnjičenih tada je pritvorena, a predmet protiv D.K. je u međuvremenu razdvojen u odnosu na ostale osumnjičene.

U izrečenu kaznu D.K. je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 17. oktobra 2024. godine.

