Krvava zora na Vračaru: Izbo devojku, pa je unakazio po licu

Beogradska policija traga za M. P. koji se sumnjiči da je juče ujutru, u stanu u Đerdapskoj ulici, nožem nanio povrede svojoj partnerki K. K. (31), saznaje Telegraf.rs.

Kako piše Telegraf, policijska stanica Vračar obavještena je juče u popodnevnim časovima da se u Urgentni centar javila mlađa ženska osoba sa jezivim povredama nanijetim oštrim predmetom.

Brutalni incident dogodio se juče ujutru u stanu u kojem oštećena živi. Prema nezvaničnim informacijama, nakon sukoba sa emotivnim partnerom, K. K. je zadobila više ubodnih rana i posekotina.

Ljekari su nesrećnoj djevojci konstatovali niz povreda koje svjedoče o stepenu nasilja. Ona je imala ubodne rane u leđa i gluteus, ali i jezive povrede na licu.

Policija je odmah po prijavi pokrenula potragu za osumnjičenim M. P. čiji je identitet poznat istražnim organima. Istraga je u toku, a o svemu je obavješteno i nadležno tužilaštvo.