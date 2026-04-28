Ovo su neradni dani u maju u Republici Srpskoj

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, 1. i 2. maj, petak i subota, su neradni dani povodom obilježavanja Međunarodnog praznika rada, dok je 9. maj, subota, neradni dan povodom obilježavanja republičkog praznika - Dana pobjede nad fašizmom.

"U dane praznika Republike Srpske ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne d‌jelatnosti", saopšteno je to iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.

Istoimenim Zakonom je propisano da će načelnik opštine, odnosno gradonačelnik odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinice lokalne samouprave dužni da rade, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, u dane praznika Republike i u kom obimu.