Trikovi za Prvi maj: Mali budžet, veliki roštilj

Dolaskom Prvog maja, mnogi građani već planiraju tradicionalno druženje u prirodi uz roštilj. Ipak, zbog rasta cijena hrane i pića, organizacija prvomajskog izleta može predstavljati izazov za kućni budžet.

Dobra vijest je da uz malo planiranja i pametne organizacije, kvalitetan roštilj ne mora biti skup.

Jedan od ključnih savjeta je pod‌jela troškova među društvom. Umjesto da jedna osoba snosi sve, najefikasnije je da se unaprijed dogovori ko donosi koju namirnicu - meso, piće, salate ili opremu. Ovakav pristup ne samo da smanjuje trošak po osobi, već i olakšava organizaciju.

Kada je riječ o izboru hrane, stručnjaci savjetuju da se kombinuju skuplje i jeftinije opcije. Umjesto da se kupuje isključivo skupo meso, roštilj se može obogatiti kobasicama, pilećim krilcima ili povrćem poput tikvica, paprika i kukuruza. Osim što su pristupačniji, ovi sastojci unose raznovrsnost u meni.

Kupovina unaprijed i praćenje akcija u trgovinama takođe može značajno smanjiti troškove. Veće pakovanje mesa često je povoljnije, a dodatna ušteda postiže se ako se troškovi podijele među više osoba. Takođe, domaće marinade pripremljene od osnovnih sastojaka poput ulja, bijelog luka i začina predstavljaju jeftinu, a ukusnu alternativu gotovim proizvodima, prenose Nezavisne novine.

Posebnu pažnju treba obratiti i na piće. Umjesto kupovine velikog broja pojedinačnih napitaka, isplativije je uzeti veća pakovanja ili pripremiti domaće napitke poput limunade ili ledenog čaja. Rashlađivanje se može riješiti jednostavno - korištenjem leda u prenosivim kutijama ili čak zamrznutim flašama vode.

Organizatori podsjećaju i na važnost racionalnog pakovanja - ponijeti samo ono što je zaista potrebno. Višekratni pribor, stolnjaci i posude mogu se koristiti iz godine u godinu, čime se dodatno štedi novac i smanjuje otpad.

Na kraju, ono što Prvi maj čini posebnim nije količina potrošenog novca, već vrijeme provedeno s prijateljima i porodicom.

Uz malo kreativnosti i dobre volje, budžetski roštilj može biti jednako uspješan i ukusan kao i onaj znatno skuplji.