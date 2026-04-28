Dobra vijest za penzionere: Odobreno 3,3 miliona KM za banjsku rehabilitaciju

ATV
28.04.2026 10:14

Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović rekao je danas da je Vlada Republike Srpske odobrila je 3.300.000 KM za ovogodišnju banjsko-klimatsku rehabilitaciju 5.800 penzionera.

Trifunović je prije početka sjednice UO Udruženja penzionera Srpske istakao da penzioneri ovo sedmodnevno pravo mogu iskoristiti u banjama "Vrućica" u Tesliću, "Vilina vlas" u Višegradu, "Dvorovi" u Bijeljini, "Kulaši" u Prnjavoru, "Mlječanica" u Kozarskoj Dubici i "Terme" u Laktašima.

Direktor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske Mladen Milić istakao da Fond usko sarađuje sa penzionerima i da su servis za oko 294.000 korisnika prava penzija, 337.000 radnika i oko 44.000 lica koja uplaćuju doprinose i samostalnih preduzetnika.

