Zverev nakon velike muke došao do istorijskog trofeja

Autor:ATV
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Njemački teniser Aleksander Zverev je osvojio Rolan Garos, prvu Gren slem titulu u karijeri.
Zverev je u velikom finalu savladao Flavija Kobolija poslije četiri sata i 16 minuta – 1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (5), 1:6.
Bilo je ovo četvrto Gren slem finale za Sašu i najzad najvažniji trofej.
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