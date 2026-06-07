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Zverev nakon velike muke došao do istorijskog trofeja

Autor:

ATV
07.06.2026 19:54

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Александар Зверев Ролан Гарос 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena

Njemački teniser Aleksander Zverev je osvojio Rolan Garos, prvu Gren slem titulu u karijeri.

Zverev je u velikom finalu savladao Flavija Kobolija poslije četiri sata i 16 minuta – 1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (5), 1:6.

Bilo je ovo četvrto Gren slem finale za Sašu i najzad najvažniji trofej.

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Aleksandar Zverev

Rolan Garos 2026

Rolan Garos

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