Agrar: O žetvi strnih žita, afričkoj kugi i novoj prilici za mlade poljoprivrednike

U novom izdanju 'Agrara' o prinosima žetve strnih žita u Srpskoj.

Aktuelno: Afrička kuga svinja hara Srbijom i Hrvatskom. Raspitali smo se kakva je situacija u Srpskoj i koje mjere su na snazi.

Nova prilika za mlade poljoprivrednike: Javni poziv za traktore 'Belarus', po povoljnim cijenama, otvoren do 23. jula.

O ovim i drugim aktuelnim temama razgovarali smo sa Sašom Lalićem, pomoćnikom ministra poljoprivrede.

'Agrar' donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada.Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale.

Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.

'Agrar' nedjeljom u 8 časova.