Balkan ekspres 2 : Slučajni heroji

'Balkan ekspres 2' je jugoslovenski film iz 1989. godine u režiji Predraga Antonijevića i Aleksandra Đorđevića, a prema scenariju Gordana Mihića.

Radnja prati muzičare orkestra 'Balkan ekspres' koji prve mjesece rata provode brinući se jedino kako da sačuvaju živu glavu. Tragikomičnom igrom slučaja, postaju pomagači partizanske diverzije i heroji. Poslije toga im jedino preostaje da pobjegnu u drugi kraj zemlje, sa gestapovcima za petama. Umjesto mira i spokoja, upadaju u vrtlog novih tragikomičnih komplikacija.

Film je nastavak filma 'Balkan ekspres', a uporedo sa njim je snimljena i TV serija 'Balkan ekspres'.

'Balkan ekspres 2' subota u 21 čas i 30 minuta.