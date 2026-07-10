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Balkan ekspres 2 : Slučajni heroji

Izvor:

ATV

10.07.2026 19:01
Балкан експрес 2 : Случајни хероји
Foto: atv

'Balkan ekspres 2' je jugoslovenski film iz 1989. godine u režiji Predraga Antonijevića i Aleksandra Đorđevića, a prema scenariju Gordana Mihića.

Radnja prati muzičare orkestra 'Balkan ekspres' koji prve mjesece rata provode brinući se jedino kako da sačuvaju živu glavu. Tragikomičnom igrom slučaja, postaju pomagači partizanske diverzije i heroji. Poslije toga im jedino preostaje da pobjegnu u drugi kraj zemlje, sa gestapovcima za petama. Umjesto mira i spokoja, upadaju u vrtlog novih tragikomičnih komplikacija.

Film je nastavak filma 'Balkan ekspres', a uporedo sa njim je snimljena i TV serija 'Balkan ekspres'.

'Balkan ekspres 2' subota u 21 čas i 30 minuta.

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