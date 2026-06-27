Retrospektiva prve sezone

Izvor:
ATV
Uz razgovor Ene Mitrovski, autorke emisije i Milice Marjanović, novinarke i voditeljke listamo najljepše stranice protekle sezone i prisjećamo se trenutaka koji su obilježili 'Art radar'.
Format 'Art radar' je emisija koja vam je otkrivala ljude koji stvaraju umjetnost i koji se svojim izrazom izdvajaju iz mase. Kroz proteklu sezonu donijeli smo sedmični pregled lokalnih i svjetskih aktuelnosti iz oblasti kulture, umjetnosti i pop-arta, te uspješno ispunili našu misiju.
Art radar, jer kultura je važna!
Emisiju uređuje Ena Mitrovski, a vodi Milica Marjanović.
Art radar', nedjelja u 20 časova.
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