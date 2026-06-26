Narod priča: Najbolje od četvrte sezone

U četvrtoj sezoni zajedno smo proputovali svaki pedalj Republike Srpske, a tragom srpskih ognjišta stigli smo i do Mađarske, kao i do Kosova i Metohije.

Pred našom kamerom narod je otvarao dušu na svakom pedlju. Iza nas su hiljade pređenih kilometara, brojna poznanstva i uspomene.

Putovali smo i otkrili priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje su vam zagrijale srce. Pokazali smo vam kako živi naš narod, običan čovjek i kako izgleda njegova svakodnevica.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

Večeras u 20 časova i 10 minuta na programu ATV-a prisjetite se onih priča koje je vrijedno pamtiti.