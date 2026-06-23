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U prvom planu: Najbolje od druge sezone

Izvor:

ATV

23.06.2026 14:20
У првом плану: Најбоље од друге сезоне

Za kraj sezone emisije 'U prvom planu' donosimo priče koje su privukle najveću pažnju gledalaca.

'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.

'U prvom planu' večeras u 20 časova i 10 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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U prvom planu

Dragana Rajić

ATV

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