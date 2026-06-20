Art radar: Priče o stvaranju, trajanju i umjetnosti koja ostavlja trag

'Art radar' i Milica Marjanović otvaraju prostor za razgovor o umjetnosti koja traje i onda kada se ugase reflektori, spusti zavjesa ili zatvore korice knjige.

Ljubo Savanović govori o pozorištu, publici i magiji susreta koji se iznova rađa sa svakom predstavom, dok Anja Ilić opisuje put i razvoj filmske umjetnosti u Republici Srpskoj. S druge strane, Slađana Nina Perković otkriva šta je to 'Lijek protiv melanholije'.

Format 'Art radar' je emisija koja će vam otkriti ljude koji stvaraju umjetnost i koji se svojim izrazom izdvajaju iz mase. Isto tako, donijeće i sedmični pregled lokalnih i svjetskih aktuelnosti iz oblasti kulture, umjetnosti i pop arta.

Emisiju uređuje Ena Mitrovski, a vodi Milica Marjanović.

Art radar', nedjelja u 20 časova.