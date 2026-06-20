Art radar: Priče o stvaranju, trajanju i umjetnosti koja ostavlja trag

Izvor:
ATV
'Art radar' i Milica Marjanović otvaraju prostor za razgovor o umjetnosti koja traje i onda kada se ugase reflektori, spusti zavjesa ili zatvore korice knjige.
Ljubo Savanović govori o pozorištu, publici i magiji susreta koji se iznova rađa sa svakom predstavom, dok Anja Ilić opisuje put i razvoj filmske umjetnosti u Republici Srpskoj. S druge strane, Slađana Nina Perković otkriva šta je to 'Lijek protiv melanholije'.
Format 'Art radar' je emisija koja će vam otkriti ljude koji stvaraju umjetnost i koji se svojim izrazom izdvajaju iz mase. Isto tako, donijeće i sedmični pregled lokalnih i svjetskih aktuelnosti iz oblasti kulture, umjetnosti i pop arta.
Emisiju uređuje Ena Mitrovski, a vodi Milica Marjanović.
Art radar', nedjelja u 20 časova.
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