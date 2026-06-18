Logo

Narod priča: Izgradnja manastira u selu Gelići

Izvor:

ATV

18.06.2026 18:30
нови визуал народ прича
Foto: ATV

Biljana vas ovog petka pričom o vjeri, zavičaju, upornosti i ljudima koji su odlučili da svom kraju ostave trajan zavjet, vodi u selo Geliće.

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

'Narod priča sa Biljanom Stokić' petkom u 20 časova i 10 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ATV

Narod priča

Biljana Stokić

Više iz rubrike

pr id parla

Emisije

'ParlATVment': O aktuelnim geopolitičkim pitanjima

1 d

0
Битно: Студирање у Републици Српској

Emisije

Bitno: Studiranje u Republici Srpskoj

1 d

0
Битно: Сједница Народне скупштине Републике Српске о Приједлогу ребаланса буџета

Emisije

Bitno: Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o Prijedlogu rebalansa budžeta

2 d

0
У првом плану: Саво Минић

Emisije

U prvom planu: Savo Minić

3 d

0

  • Najnovije

19

30

Borci nezadovoljni zbog medijske harange sa lažnih profila

19

26

Centralni registar privrede- bolji uvid u poslovanje

19

24

Raste broj oboljelih i preminulih od ebole: Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da će stanje biti i gore

19

20

Prva Međunarodna konferencija "Gradimo region - Trebinje 2026"

19

15

Šta kažu stručnjaci: Kada će pojeftiniti gorivo u Srpskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima