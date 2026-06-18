Šta kažu stručnjaci: Kada će pojeftiniti gorivo u Srpskoj

Potpisivanjem Memoranduma i otvaranjem Ormuskog moreuza mijenjaju se cijene na svjetskoj berzi. Uskoro bi to trebalo da se osjeti i kod nas.

Cijene bi za koji dan trebalo da padaju.

Otvaranjem Ormuskog moreuza mogu se očekivati niže cijene već u narednoj sedmici i na benzinskim pumpama u Srpskoj. Kako kažu iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori cijene dizela na svjetskoj berzi su i dalje za oko 30% više u odnosu na period prije izbijanja sukoba.

Nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju između SAD i Irana, uskoro će da padaju.

"Današnja dešavanja sa otvaranjem Ormuskog moreuza i pad berzanskih kotacija u prethodna dva-tri dana možemo jednim dijelom već osjetiti i u narednoj sedmici", rekao je Đorđe Savić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske i dodao:

"Cijene na pumpama se formiraju na osnovu ponderisanih nabavnih cijena u skladu sa uredbom Vlade o ograničenoj marži, nabavna cijena zavisi od rafinerijskih cijena i rafinerijske cijene svakodnevno mijenjaju svoje cijena na osnovu kretanja akontacije iz prethodnog dana".

Niže cijene raduju građane. Nadaju se da će ići još ka dolje.

"Opalo je, ali nadam se da će još, ja sam nov vozač, nemam puno para za gorivo, tako da nije baš prijatno, pogotovo ako je benzin, puno troši",

"Očekujem pojeftinjenje, bilo je i vrijeme poslije svega, to nije bilo nešto što je do nas, ali sad je vrijeme da se tome stane na kraj",

"Ako mislite na ovaj rat u Iranu, sumnjam, prije će da pojeftini u Iranu",

"Ukoliko su mogućnosti takve da padne na 2 KM, a da barel nafte bude 35 dolara, to je moja želja", govore vozači za ATV.

Prate stanje na svjetskom tržištu u Vladi Srpske. Dok cijene ne budu niže, produžena je mjera povrata 10 feninga po litru kupljenog goriva, za sada do 15. jula 2026. godine.

Propisanu mjeru koristi više od 90% građana Srpske. Iz resornog ministarstva poručuju da je od toga najveću korist imala poljoprivreda, s obzirom na to da se poskupljenje dešavalo u periodu sjetve.

"Moje Ministarstvo prati sva dešavanja na tržištu nafte i drugih cijena, tako da mi to pratimo i shodno tome premijera informišem i na kraju on donosi odluku, odnosno Vlada hoćemo li ići dalje ili nećemo, ovaj mjesec smo produžili zbog toga što mislimo da se još uvijek mogu desiti neke kalkulacije koje bi se odrazile na cijenu nafte na svjetskom tržištu što bi automatski i cijene ovde kod nas podiglo", rekao je Ned Puhovac, ministar trgovine i turizma Republike Srpske.

Podsjećamo, u martu i aprilu cijene su dostizale cifru od oko 4 KM po litru. U međuvremenu su padale.

Cijene goriva na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj trenutno iznose – Euro dizel od 2,95 – 2,99 KM, dok benzin iznosi od 2,85 – 2,97 KM.

Za povratak na stare cijene, moraćemo još da čekamo. S obzirom na to da se cijene na berzama mijenjaju svakim novim tvitom Donalda Trampa.