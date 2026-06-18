Centralni registar privrede- bolji uvid u poslovanje

Nakon godina u kojima su se podaci o privredi vodili kroz više različitih evidencija, Vlada Srpske kreće u njihovo povezivanje.

Šta bi to moglo značiti za privrednike i planiranje razvoja privrede, u prilogu Milice Marjanović.

Vlada Republike Srpske krenula je u formiranje Centralnog registra privrede, koji bi na jednom mjestu trebalo da obuhvati više od 12 hiljada privrednih subjekata.

Cilj je jasniji uvid u stanje privrede, efikasnije kreiranje podsticajnih mjera i bolje upravljanje razvojem pojedinih sektora.

"Taj registar će nam koristiti mnogostruko pod broj jedan da tačno znamo ko su ti koji u ovom momentu funkcionišu, rade, plaćaju obaveze i tako dalje, sve i jedna država pa i Srpska mora prema takvim ljudima da priđe sa uvažavanjem", kaže premijer Savo Minić i dodaje:

"Budućnost svih velikih projekata u Republici Srpskoj a i regionu i svih investicionih ciklusa mora postojati u partnertstvu i u tom momentu kad imate rušenje tendera, damping cijene kad imate nešto što u početku pravi probleme teško je završiti projekat to je jedno od ključnih razloga".

Reformom će se, kroz više faza, osigurati međusobna uvezanost postojećih registara i formiranje Centralnog registra privrede pri Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge.

Na taj način svi relevantni podaci o privredi bili bi dostupni na jednom mjestu.

"Cilj formiranja Centralnog registra u privredi jeste stvaranje kvalitetnije analitičke osnove za praćenje kretanja u privredi, te bolje upravljanje razvojem. Posebno treba naglasiti da je fokus da se kroz dalju digitalizaciju registara i razmjenu podatke između institucija nastoji osigurati pojednostavljenje procedura prema privredi i olakša poslovanje, što ima za krajnji cilj formiranje jedne centralne tačke kontakta za privredne subjekte", objašnjavaju u Ministarstvu privrede i preduzetništva.

Iz Unije poslodavaca ističu da se paralelno radi na dva ključna projekta. Sa Ministarstvom finansija sprovodi se reforma APIF-a, u kojem se nalaze registri privrede, dok se sa Ministarstvom privrede i preduzetništva radi na klasterizaciji privrede.

Cilj je prikupljanje i povezivanje podataka koji će omogućiti kvalitetnije planiranje razvoja i snažniju podršku domaćoj privredi.

"Treba da popiše sva preduzeća u prerađivačkoj industriji, njihove kapacitete u smislu mašina, opreme, znanja i kadrova da bi kroz taj projekat ministarstvo moglo organizovati zajednički nastup i preduzeća prema stalnim kupcima gdje bi još uz podršku fakulteta mogli da radimo na razvoju novih proizvoda", kaže Saša Trivić, potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske.

Radna grupa za uspostavljanje Centralnog registra formirana je u maju ove godine i već intenzivno radi na realizaciji projekta. U narednom periodu biće definisani i dodatni registri neophodni za kvalitetnije poslovanje privrednih subjekata i efikasnije upravljanje privrednim razvojem Republike Srpske.