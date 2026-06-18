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Novi objekat Policijske uprave Istočno Sarajevo strateška investicija Vlade

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 15:01

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ПУ Источно Сарајево
Foto: Srna

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizuje sutra svečano otvaranje novog objekta Policijske uprave Istočno Sarajevo u Palama, koji je strateška investicija Vlade Srpske i resornog ministarstva vrijedan 11.537.000 KM sa PDV-om.

Iz MUP-a je najavljeno da će objekat površine je 5.123 metara kvadratnih, biti otvoren u 14.00 časova, a izjave za novinare planirane su nakon svečanog otvaranja i obilaska objekta.

Policijska uprava Istočno Sarajevo teritorijalno pokriva opštine Pale, Istočni Stari Grad, Istočnu Ilidžu, Istočno Novo Sarajevo, Rogaticu, Sokolac, Trnovo i Han Pijesak.

U novom objektu biće smještena i Policijska stanica Pale, Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja, Jedinica žandarmerije Pale i lokacija za izdavanje ličnih dokumenata, koje su do sada sada bile smještene u objektu u vlasništvu opštine Pale.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir ocijenio je nedavno da će nova zgrada za potrebe Policijske uprave Istočno Sarajevo u Palama biti najbolji i najopremljeniji takav objekat, te da će omogućiti policiji efikasnije obavljanje svakodnevnih zadataka i podići nivo bezbjednosti, prenosi Srna.

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PU Istočno Sarajevo

Vlada Republike Srpske

MUP Republike Srpske

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