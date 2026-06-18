Bursać Novaković: IDDEEA nezakonito postupa i protivpravno proširue ovlašćenja

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) je već nekoliko godina potpuno izašla iz svojih zakonskih ovlašćenja striktno propisanim Zakonom po kojim je osnovana, jer kao upravna organizacija ima tačno pobrojane i jasno ispisane nadležnosti.

Međutim, rekla bih zbog patoloških ambicija čovjeka koji ih trenutno vodi, izašla je potpuno iz okvira, navela je Snježana Novaković Bursać bivši delegat u Domu naroda BiH, i član Predsjedništva SNSD-a.

- Republika Srpska i sve njene institucije su upozoravale na činjenice da je još 2024. godine njima ta aktivnost bila zabranjena rješenjem Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, a zatim je to rješenje Agencije dva puta potvrđeno pred Sudom BiH. Prema tome, ne bih ja rekla da je da su suprotstavljeni stavovi - navela je Novaković Bursać.

Mi imamo aktivnosti, dodaje ona, koje su bile protivzakonite i koje je Agencija za zaštitu ličnih podataka svojim rješenjem zabranila izričito.

- Zabranila je jer je nemoguće potvrđivati nečiji identitet digitalni, ili bilo koji identitet bez spoja sa stvarnim identitetom. Svi naši lični podaci, nas, građana, su vlasništvo ministarstava unutrašnjih poslova koje je jedino u ovom trenutku nadležno za našu identifikaciju i tako dalje. Međutim, neki su se očito zaigrali i zamislili da trebaju da prave neki digitalni MUP na nivou BiH. Imali su u jednom trenutku, da kažem, i podršku nekih dijelova Međunarodne zajednice, nekih, kao što je u mnogim nezakonitostima bilo i ranije, ali evo, da kažem, mi jedino što se zalažemo iz Republike Srpske je ustavnost i zakonitost, kako po ovom pitanju, tako i ovim drugim pitanjima - poručila je ona.

Navodi da je šteta mogla da nastupi jedino ako se nelegalnim potpisom upustite u bilo koje radnje, a kamo li pravne radnje ili ne daj Bože, finansijske.

- Zakon, odnosno stav suda je bio da je taj potpis nelegalan. I zamislite vi potencijalnu štetu da se neko upusti u dobijanje kredita, u finansijske transakcije ili bilo šta drugo na osnovu nečega što je nezakonito. O tome trebaju da se zabrinu svi oni koji su pokušali da u pravni promet upuste nelegalne stvari, kao što je taj, recimo, kvalifikovani digitalni sertifikat koji je pokušala da kreira IDDEEA - navela je Novaković Bursać.

(RTRS)