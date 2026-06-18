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Utvrđen Prijedlog izmjene Zakona o eksproprijaciji radi izgradnje auto-puta i gasovoda

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ATV redakcija
18.06.2026 13:46

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Влада Републике Српске хитна сједница
Foto: Ustupljena fotografija

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta i gasovoda, dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača.

Vlada je na današnjoj sjednici u Banjaluci utvrdila i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta Banjaluka-Prijedor i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta "Koridor pet ce" kroz Republiku Srpsku, i izgradnje dionice auto-puta "9. januar" Banjaluka-Doboj.

S obzirom na to da su svi ovi projekti od strateškog značaja za Republiku Srpsku, predloženim izmjenama ovih zakona, brišu se odredbe koje su donesene u okolnostima proglašenog vanrednog stanja i koje više ne odgovaraju promjenama u pravnom sistemu i stvarnim potrebama.

Usvojena je i informacija i projektu unapređenja sistema vodosnabdijevanja i kanalizacije

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o projektu "Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura dva", koja obuhvata investicije u 24 jedinice lokalne samouprave u Srpskoj.

To je usmjereno na unapređenje sistema vodosnabdijevanja i kanalizacije, smanjenje gubitaka u vodovodnim sistemima, povećanje obuhvata stanovništva javnim komunalnim uslugama i unapređenje zaštite životne sredine, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Do sada su odobreni projektni planovi za 19 jedinica lokalne samouprave, potpisano je 17 ugovora o izvođenju radova, a ugovoreni radovi dostižu vrijednost veću od 23,5 miliona evra, bez PDV-a.

Izdato je i pet sertifikata o preuzimanju radova, što potvrđuje da su pojedine investicije već uspješno okončane.

Ukupna vrijednost Projekta koji se realizuje u Republici Srpskoj iznosi 60 miliona evra, od čega se 30 miliona evra finansira iz kredita Evropske investicione banke, 17,3 miliona evra iz granta Investicionog okvira za zapadni Balkan, 1,2 miliona evra iz granta tehničke pomoći Evropske investicione banke, dok učešće jedinica lokalne samouprave iznosi oko 11,5 miliona evra.

Po kreditu Evropske investicione banke do sada su povučene dvije tranše u ukupnom iznosu od 21,9 miliona evra, od čega je isplaćeno 18,3 miliona evra, dok su preostala sredstva raspoloživa za nastavak realizacije odobrenih investicija, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade Srpske.

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