Vlada Srpske usvojila Uredbu o podsticajima za ulaganja od posebnog značaja

Vlada Republike Srpske donijela je danas, na 15. sjednici u Banjaluci, Uredbu o postupku dodjele podsticaja za ulaganja od posebnog značaja.

Uredbom se uređuju okvirna metodologija izrade projekta, prihvaćena ulaganja i ulaganja koja se ne prihvataju na realizaciji projekta, postupak dodjele podsticaja za ulaganja od posebnog značaja, elementi ugovora o dodjeli podsticaja sredstva obezbjeđenja povrata podsticajnih sredstava u slučaju neispunjavanja ugovornih obaveza, način sprovođenja nadzora nad korisnicima podsticaja, kao i druga pitanja od značaja za ovaj postupak.

Cilj dodjele podsticaja za ulaganja od posebnog značaja je unapređivanje konkurentnosti privrede Republike Srpske i njenog ravnomjernog regionalnog razvoja, transfer novih tehnologija, podsticanje novog zapošljavanju kao i ostvarivanje drugih pozitivnih ekonomsko-socijalnih efekata na razvoj Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je i Uredbu o Registru podsticaja u Republici Srpskoj, kojom se uređuju sadržaj, način vođenja i druga pitanja.

Cilj Registra podsticaja u Republici Srpskoj je uspostavljanje pregleda dostupnih i realizovanih sredstava za podsticaje privredi Republike Srpske na republičkom i lokalnom nivou, bolja koordinacija i razmjena informacija između institucija koje dodjeljuju podsticaje, javni uvid u dostupna i realizovana sredstva za podsticaje i kvalitetniji statistički osnov za potrebe institucija Republike Srpske, a s ciljem podsticanja privrednih aktivnosti.

Registar sadrži sljedeće grupe podataka o podsticajima:

1) osnovni podaci o podsticaju,

2) namjena podsticaja,

Z) vrsta finansijskog podsticaja,

4) davalac podsticaja,

5) realizator podsticaja,

6) finansijski pokazatelji i status podsticaja,

7) korisnik podsticaja,

8) realizacija podsticaja po korisniku,

9) podaci o nenamjenskom trošenju podsticaja,

10) napomena.

Registar vodi Ministarstvo privrede i preduzetništava, te je putem aplikacije za vođenje dostupan na javnom i administrativnom portalu.

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta Banjaluka- Prijedor i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta Koridor 5c kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice auto-puta „9. januar" Banjaluka-Doboj.

S obzirom da su svi ovi projekti od strateškog značaja za Republiku Srpsku, predloženim izmjenama ovih zakona, brišu se odredbe koje su donesene u okolnostima proglašenog vanrednog stanja i koje više ne odgovaraju promjenama u pravnom sistemu i stvarnim potrebama, da korisnik eksproprijacije stiče pravo ulaska u posjed nakon konačnosti rješenja o eksproprijaciji i propisuje da se korisnik eksproprijacije uvodi u posjed na osnovu odluke Vlade Republike Srpske, u skladu sa članom 33. Zakona o eksproprijaciji, a što je i do sada bila praksa.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o projektu „Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura II“ koja obuhvata investicije u 24 jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj i usmjeren je na unapređenje sistema vodosnabdijevanja i kanalizacije, smanjenje gubitaka u vodovodnim sistemima, povećanje obuhvata stanovništva javnim komunalnim uslugama i unapređenje zaštite životne sredine.

Do sada su odobreni projektni planovi za 19 jedinica lokalne samouprave, potpisano je 17 ugovora o izvođenju radova, a ugovoreni radovi dostižu vrijednost od preko 23,5 miliona evra (bez PDV-a). Istovremeno je izdato i pet sertifikata o preuzimanju radova, što potvrđuje da su pojedine investicije već uspješno okončane.

Ukupna vrijednost Projekta koji se realizuje u Republici Srpskoj iznosi 60 miliona evra, od čega se 30 miliona evra finansira iz kredita Evropske investicione banke, 17,3 miliona evra iz WBIF granta, 1,2 miliona evra iz granta tehničke pomoći EIB-a, dok učešće jedinica lokalne samouprave iznosi oko 11,5 miliona evra.

Po kreditu Evropske investicione banke do sada su povučene dvije tranše u ukupnom iznosu od 21,9 miliona evra, od čega je isplaćeno 18,3 miliona evra, dok su preostala sredstva raspoloživa za nastavak realizacije odobrenih investicija.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i Informaciju o odobravanju i upotrebi donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije. Od septembra 2017. godine Vlada Republike Srbije doznačila je Republici Srpskoj putem Ministarstva finansija Republike Srpske donatorska sredstva u ukupnom iznosu od 227.400.000 KM.

Ukupno raspoređena donatorska sredstva za Republiku Srpsku iznose 211.900.000 KM, od čega je finansirano 138 projekata u opštinama i gradovima: ulaganja u sve nivoe obrazovanja, putnu, privrednu, sportsku i socijalnu infrastrukturu, zdravstvo i druge oblasti. Među značajnijim projektima finansiranim donatorskim sredstvima su:

- Zvornik - projekat „Sufinansiranje izgradnje i opremanja novog objekta, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja postojećeg objekta JZU Bolnica Zvornik“, projekat „Sanacija Mosta kralja Aleksandra I Karađorđevića preko rijeke Drine između Zvornika i Malog Zvornika“, projekat „Rekonstrukcija Doma zdravlja“ 500.000,00 evra, i drugi);

- Trebinje - projekat „Revitalizacija Starog grada“, projekat „Izgradnja dječijeg vrtića u naselju Gorica u Trebinju“, projekat „Izgradnja pravoslavnog duhovnog centra u Mrkonjićima-Popovo polje - rodno mjesto Sv.Vasilija Ostroškog“;

- Istočno Novo Sarajevo – projekat „Izgradnja trga Republike Srbije u Istočnom Novom Sarajevu“, projekat „Završetak izgradnje i unutrašnje opremanje pozorišta u Istočnom Novom Sarajevu“;

- Bijeljina - projekat „Sanacija i rekonstrukcija objekta javne namjene Sokolski dom u Bijeljini“, projekat „Rekonstrukcija sportske dvorane u sklopu Gimnazije“, projekat „Izgradnja sportske dvorane u sklopu škole u Velikoj Obarskoj“;

- Mrkonjić Grad - sufinansiranje projekta „Rekonstrukcija regionalnog puta R-412 Crna Rijeka-Bjelajci“, projekat Rekonstrukcija enterijera i nabavka opreme u srednjim školama-Gimnaziji i Mašinskoj školi evra, za projekat „Izgradnja sportsko-rekreativnog centra Luke“;

- Vlasenica - projekat „Izgradnja Studentsko-đačkog doma Srbija u Vlasenici-prva etapa“, projekat „Rekonstrukcija dječijeg vrtića“.

Za opšte namjene je izdvojeno 85,1 milion KM, a 39,1 milion je bila podrška Budžetu Republike Srpske, dok su budžeti Kostajnice, Kozarske Dubice i Nevesinja posebno podržani sa 17 miliona KM. Za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom virusa korona iz donacija Srbije je izdvojeno 23,8 miliona KM (sredstva odobrena UKC Banjaluka, Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, Fondu zdravstvenog osiguranja, Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite i domovima zdravlja Bijeljina i Kalinovik).

Ulagano je na teritoriji šest jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH (Drvar, Glamoč, Bosanski Petrovac, Bosansko Grahovo, Bosanska Krupa i Mostar). Ukupno raspoređena donatorska sredstva za Federaciju BiH iznose 13,3 miliona KM, a finansirano je 26 projekata iz oblasti putne infrastrukture, vodosnabdijevanja, školstva, zdravstva, kulture i sporta, te ulaganja u obnovu i izgradnju pravoslavnih hramova u Federaciji, a sredstva su izdvojena i za podršku podršku budžetu opštine Drvar.

Ukupno raspoređena donatorska sredstva za Brčko distrikt BiH iznose 998 hiljada KM i usmjerena su za finansiranje izgradnje dječijeg obdaništa.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o inicijativi za osnivanje i početak rada Područnog odjeljenja JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje, Istočno Novo Sarajevo na području jedinice lokalne samouprave Rogatica, te zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture da provede proceduru osnivanja ovog područnog odjeljenja.

Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija zaduženi su da, u Budžetu Republike Srpske za 2026. godinu obezbijede sredstva za rad područnog odjeljenja.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava JU Poljoprivredno-prehrambena škola, Prijedor u iznosu od 50.000,00 KM, radi unapređenja praktične nastave.

Poljoprivredno-prehrambenoj školi u Prijedoru potrebna je nabavka mašina, alata i opreme, koja će doprinijeti poboljšanju kvaliteta nastave, proširenju asortimana proizvoda i razvoju kreativnosti, motivacije i preduzetničkog duha učenika.

Učenici poljoprivredne struke praktičnu nastavu obavljaju u školskom plasteniku i na otvorenim poljoprivrednim parcelama, pri čemu koriste poljoprivredne alate i mašine sa kojima škola trenutno raspolaže. Na praktičnoj nastavi proizvode žitarice, voće i povrće.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava JU Ergela „Vučijak“ Prnjavor u iznosu od 200.000,00 KM za razvoj eksperimentalno-edukativnog centra radi unapređenja uslova smještaja i ishrane konja. U tu svrhu predviđena je proizvodnja biljnih kultura neophodnih za savremenu ishranu konja i nabavka opreme za poboljšanje uslova uzgoja, saopšteno je iz Vlade Republike Srpske nakon sjednice.