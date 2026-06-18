Dodik u Trebinju: Srpska posvećena razvoju

Srpska je posvećena razvoju, već 16 kvartala u nizu ima povećanje domaćeg proizvoda, rekao je predsjednik Milorad Dodik na otvaranju Međunarodne konferencije "Gradimo region" u Trebinju.

Dodik je poželio da se tokom trajanja ove konferencije učesnici usmjere ka onome šta može biti ostvarivo ali i onome šta može biti vizija jer ako nema vizije nikada neće imati šta ostvarivati.

On je istakao da Republika Srpska već 16 kvartal bilježi rast domaćeg proizvoda između 2,6 i tri odsto, navodeći da u normalnijim vremenima to ne bi bila značajna cifra osim toga što je u kontinuitetu, ali imajući u vidu da razvijenije zapadne ekonomije bilježe pad i minuse mora se biti zadovoljan.

"Imamo nizak stepen nezaposlenih, nisku inflaciju. Imamo planove koji guraju Republiku Srpsku ka razvijenijom zajednici i želimo da sa vama investitorima, izvođačima podijelimo naše ambicije i naše poglede kako i šta treba da radimo", rekao je Dodik.

Istakao je da se u Republici Srpskoj gradi, te da je glavna težnja infrastrukturno povezivanje sa Srbijom, navodeći da postoje tri kraka.

"Jedan je sjeverni koji ide od Banjaluke prema Bijeljini i dalje prema Beogradu, drugi koji ide od Istočnog Sarajeva preko Zvornika i treći iz Trebinja preko Foče i Višegrada prema Zlatiboru. To je nešto što je u našim operativnim planovima i to ćemo raditi shodno našim mogućnostima", objasnio je Dodik.

On je dodao da se sada razgovara kako početi gradnju brze saobraćajnice iz Trebinja prema Foči budući da je veoma neprisutpačan teren ali će, istakao je, biti savladiv.

"Ostvarujemo te vrste pobjeda koje su važne, tu je aerodrom, nedavno smo završili izgradnju savremene bolnice. U Trebinju želimo da izgradimo savremeni kongresni centar, a Jadransko-jonska magistrala sigurno je jedan od značajnih razvojnih potencijala", napomenuo je Dodik.

Dodao je da je vlast Srpske učinila da Trebinje danas bude prepoznatljivo, pa je prenio informaciju da u ovom gradu dvije godine treba čekati na kupovinu stana.

Zahvalio je ljudima i vlastima Srbije koji su zajedno sa Srpskom realizovali mnoge projekte.

"Srbija je ovdje uložila u izgradnju određenih infrastrukturnih objekata. Predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem u svim opštinama intervenisala je da se izgradi neki od prepoznatljivih objekata koji najčešće nose naziv Srbija", podsjetio je predsjednik Dodik.

Zahvalio je za sve ono što Srbija čini na izgradnji dionice auto-puta od Rače do Bijeljine, te napomenuo da su svi putevi išli na neke druge pravce, ali nijedan valjan nije išao na Drinu, gdje nije bio nijedan ozbiljan most koji je povezivao Srbiju sa ovim prostorom.

Ukazao je da je danas to drugačije, te dodao da su sada potrebni prilazni putevi velikim i važnim mostovima što će se raditi u narednom periodu.

"Najveća prepreka za izgradnju Srpske je BiH koja čini administrativne i druge probleme u velikim projektima, poput Buk Bijele i aerodroma u Trebinju. Do sada bi sve to bilo izgrađeno da nije bilo zastoja iz Sarajeva, ali nismo odustali, predaja nije opcija, idemo dalje", naglasio je Dodik.

Zaključio je da vlast vjeruje da je sasvim realno da Srpska napravi iskorak, opstane i da nastavi dalje da se gradi, prenosi Srna.