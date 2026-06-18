Autom udario u banderu kod Laktaša

Kod uključenja na auto-put u Laktašima, automobil je udario u banderu.

Prema informacijama građana na društvenim mrežama, a kako se može vidjeti i na fotografiji, vozač je skrenuo s puta i udario u banderu, a pored koje se nalazi teretni kamion.

Razlog saobraćajne nezgode nije poznat, kao ni da li je neko povrijeđen.