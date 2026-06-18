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Autom udario u banderu kod Laktaša

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 12:41

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Ауто ударило у бандеру код Лакташа
Foto: Društvene mreže

Kod uključenja na auto-put u Laktašima, automobil je udario u banderu.

Prema informacijama građana na društvenim mrežama, a kako se može vidjeti i na fotografiji, vozač je skrenuo s puta i udario u banderu, a pored koje se nalazi teretni kamion.

Razlog saobraćajne nezgode nije poznat, kao ni da li je neko povrijeđen.

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Tagovi :

udario u banderu

Laktaši

Saobraćajna nezgoda

Policija

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