Autom udario u banderu kod Laktaša

Autor:ATV redakcija
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Kod uključenja na auto-put u Laktašima, automobil je udario u banderu.
Prema informacijama građana na društvenim mrežama, a kako se može vidjeti i na fotografiji, vozač je skrenuo s puta i udario u banderu, a pored koje se nalazi teretni kamion.
Razlog saobraćajne nezgode nije poznat, kao ni da li je neko povrijeđen.
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