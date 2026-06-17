Osuđeni silovatelj nakon bijega u BiH tvrdi da je upozorio čuvare

Bernadin Dedić, 48-godišnjak porijeklom iz Bosne i Hercegovine osuđen za brutalno silovanje i seksualne napade u Velikoj Britaniji, pobjegao je u BiH nakon što je greškom pušten iz zatvora u Londonu. S

ada tvrdi da je zatvorskim čuvarima rekao da je njegovo puštanje na slobodu greška, ali su ga ipak pustili iz zatvora.

Naime, kako piše N1 Dedić, koji je u Velikoj Britaniji u odsustvu osuđen za višestruko silovanje, tvrdi da je zatvorskim službenicima rekao da je njegovo puštanje na slobodu greška, ali da su ga ipak pustili iz zatvora.

Dedić je u februaru ove godine bio u pritvoru u HMP Vormbud Krabs u Londonu, gd‌je je čekao suđenje zbog optužbi da je ženu više puta silovao prijeteći joj nožem. Međutim, zbog administrativne greške sudskog službenika, zatvor je obaviješten da mu je odobrena kaucija.

Nekoliko sati nakon izlaska iz zatvora, Dedić je Eurostarom napustio Ujedinjeno Kraljevstvo i vratio se u Bosnu i Hercegovinu.

U razgovoru za Press Association, Dedić tvrdi da je znao da sudija nije odobrio njegovo puštanje, prenosi Independent.

“Rekli su mi da sam pušten. Rekao sam: ‘Pustite me da ostanem za vikend, ovo je greška.’ Ali su me izbacili”, rekao je Dedić.

Prema navodima Independenta, greška se dogodila nakon ročišta 6. februara, kada je službenik Isleworth Crown Courta pomiješao digitalne spise predmeta i pogrešno zaključio da je Dediću odobrena kaucija. Ta informacija je potom proslijeđena zatvoru.

Dedić tvrdi da je nakon izlaska iz zatvora kontaktirao advokate i prijatelje, te da su mu prijatelji rekli da “neće imati pošteno suđenje” i da treba otići.

Zašto se nije vratio na suđenje u London?

Suđenje je prvobitno bilo zakazano za mart, ali se Dedić nije vratio u London. Preko advokata je najprije tvrdio da ima problem s vizom, a nakon što su nadležne službe pomogle da se ti problemi riješe, naveo je da ne može putovati zbog povrede koljena. Kada je suđenje ponovo zakazano u junu, poručio je da je na putu ka aerodromu imao bolove u grudima.

Sudija Hana Dankan odlučila je da se suđenje održi u njegovom odsustvu, navodeći da je “daleko od uvjerenja” da je Dedić zaista imao srčani udar.

“Ovo je još jedan pokušaj gospodina Dedića da opstruira, manipuliše i izbjegne pravdu”, rekla je sudija.

Presuda donesena u odsustvu

Porota ga je u odsustvu proglasila krivim po četiri tačke optužnice za silovanje, dvije tačke seksualnog napada penetracijom, prisiljavanje osobe na seksualnu aktivnost bez pristanka, prijetnju nožem u privatnom prostoru i prijetnju ubistvom.

Na pitanje da li planira da se vrati u London na izricanje kazne, Dedić je odgovorio: “Ne”.

Tokom suđenja, tužilaštvo je iznijelo da je Dedić pio crno vino i konzumirao kokain prije nego što je žrtvu držao na nišanu noža, sjekao joj od‌jeću i prijetio da će ubiti i nju i sebe.

“Bila je prestravljena i bila je spremna uraditi sve što joj kaže”, rekao je tužilac Sajmon Sendford, opisujući napade koji su uslijedili.

Britanske vlasti mijenjaju procedure nakon slučaja

Britansko Ministarstvo pravde saopštilo je da uvodi promjene nakon nezavisne revizije slučajeva u kojima su zatvorenici greškom puštani na slobodu.

Novo ročište u Dedićevom slučaju zakazano je za 7. juli. Datum izricanja kazne još nije određen.