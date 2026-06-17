Vozač BMW-a pijan prouzrokovao saobraćajku i povrijedio nekoliko lica

Prijedorska policija je od vozača G.Š. iz ovog grada privremeno oduzela putničko motorno vozilo marke „BMW“, nakon što je upravljajući vozilom pod dejstvom alkohola prouzrokovao saobraćajnu nezgodu sa povrijeđenim licima.

Izvršenim provjerama utvrđeno je da se radi o višestrukom povratniku u činjenju težih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

Vozilo je privremeno oduzeto zbog bojazni da će isti ponoviti prekršaj, a protiv G.Š. nadležnom sudu dostaviće se zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, saopštili su iz PU Prijedor.