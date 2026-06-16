Teška nesreća na auto-putu: Obustavljen saobraćaj prema Mostaru

Na izlazu s autoceste A-1 večeras je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila, potvrđeno je iz Operativnog centra MUP-a KS.

Nesreća se dogodila oko 19:45 sati, a odmah nakon dojave na mjesto događaja upućene su policijske patrole i ekipe Hitne medicinske pomoći.

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Zbog nesreće je potpuno obustavljen saobraćaj u pravcu Mostara, dok se na ovoj dionici formiraju duže kolone vozila, piše Crna-Hronika.

Iz Operativnog centra MUP-a KS za sada nisu mogli potvrditi informacije o broju povrijeđenih osoba niti o stepenu njihovih povreda, s obzirom na to da su policijski službenici i hitne službe još uvijek na terenu. U toku je uviđaj.

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Vozačima koji putuju prema Mostaru savjetuje se korištenje alternativnih pravaca.

Više informacija očekuje se naknadno.