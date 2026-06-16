Prepoznajete li ovog čovjeka: MUP poslao apel građanima

Odsjek kriminalističke policije Policijske stanice Bihać, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona (USK), sprovodi istragu protiv nepoznatog čovjeka koji se sumnjiči za krivično djelo "oštećenje tuđe stvari".

Kako je saopšteno, krivično djelo je počinjeno na području grada Bihaća.

Policijski službenici intenzivno rade na identifikaciji i pronalasku osumnjičenog.

Svijet ''Iran dobio oružje moćnije od bilo koje nuklearne bombe''

U cilju rasvjetljavanja slučaja, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova USK uputila je apel građanima da, ukoliko imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u identifikaciji, lociranju osumnjičenog ili razjašnjenju okolnosti događaja, iste prijave najbližoj policijskoj stanici ili na broj 122.

Iz policije navode da će sve zaprimljene informacije biti provjerene od strane nadležnih policijskih službenika, te da je saradnja građana od velike važnosti za uspjeh istrage i brzo rješavanje ovog slučaja.