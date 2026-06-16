Drama u BiH: Polomio noge u udesu pa pješačio kilometar za pomoć

Prava drama odvijala se u ponedjeljak naveče, 16. juna, na lokalitetu Rujišta kod Mostara, gdje je u saobraćajnoj nezgodi na šumskom putu teško povrijeđen muškarac A.M. (43), koji je upravljao vozilom marke nisan.

Kako je ranije potvrđeno iz policije, nezgoda se dogodila oko 19 časove na dijelu nekategorisanog šumskog puta, a vozač je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede.

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U razgovoru za "JablanicaLajv", učesnik nezgode podijelio je detalje dramatičnih trenutaka koje je proživio nakon prevrtanja vozila.

"Sinoć sam doživio nesreću na Rujištu. Na teren su izašli policija, hitna pomoć i gorska služba spašavanja. Iako sam zadobio prelome obje noge, uspio sam prepješačiti oko kilometar do mjesta s kojeg sam mogao pozvati pomoć", ispričao je on.

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Prema njegovim riječima, sve se dogodilo kada je pokušao pokrenuti vozilo na guranje niz stranu puta. U trenutku kada je pokušao ući u kabinu, zbog granja i zahtjevnog terena izgubio je kontrolu nad situacijom, nakon čega se vozilo počelo prevrtati.

"Nisam mogao od grana. Uletim u kabinu i odmah se prevrnem. Ispadnem iz kabine, a kako se automobil prevrtao, zakačio mi je noge", naveo je on.

Uprkos teškim povredama obje noge, uspio je izaći iz nepristupačnog terena i prepješačiti oko kilometar do mjesta s kojeg je mogao pozvati pomoć.

Pravi fenomen

Koliko je njegov podvig bio nesvakidašnji govori i činjenica da mu je, prema vlastitim riječima, jedan od ljekara nakon zbrinjavanja u bolnici rekao da je pravi fenomen, ističući da se rijetko viđa da osoba s takvim povredama uspije prijeći toliku udaljenost.

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Njegova priča svjedoči o izuzetnoj snazi volje i prisebnosti u trenucima kada je svaka odluka mogla biti presudna.

Zahvaljujući upornosti, ali i brzoj reakciji spasilačkih službi, ova teška nezgoda nije završila s još težim posljedicama.

Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće biće utvrđene nakon završetka istrage i policijskog uviđaja.