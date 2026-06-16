Muškarac pronašao bebu na klupi u parku: Užas u Skoplju, reagovala policija

Jedan Skopljanac pronašao je bebu na klupi u parku, gdje je ostavila žena kojoj je bila data na čuvanje, saopštila je danas skopska policija.

Kako se navodi, A.S. je u Policijskoj upravi “Skoplje” sinoć u 19.30 prijavio da je pronašao bebu od sedam do osam mjeseci napuštenu na klupi u parku u naselju Šuto Orizari.

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Policajci su izašli na to mjesto, a ekipa Hitne medicinske pomoći prevezla je bebu u Klinički kompleks “Majka Tereza”, gdje je obavljen pregled i utvrđeno je da je beba u dobrom zdravstvenom stanju i bez vidljivih povreda.

Ističe se da su, poslije preduzetih mjera, na razgovor u policijsku stanicu “Šuto Orizari” pozvani M.M. (49), I.M. (54) i Š.M. (32), koji su objasnili da se Š.M. sastala sa S.N. na području opštine Centar, koja joj je dala dijete na čuvanje.

– Nakon što se S.N. nije vratila, Š.M. je otišla sa bebom u naselje Šuto Orizari i ostavio dijete u parku – piše u saopštenju skopske policije, piše N1.

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Dodaje se da je javni tužilac obaviješten o incidentu i preduzimaju se mjere kako bi se slučaj u potpunosti raščistio.