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Poljoprivrednici traže drastičan odstrel divljih svinja, pozivaju i vojsku

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ATV
16.06.2026 11:07

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Дивље свиње излазе из шуме на улицу.
Foto: Pexels/Doğan Alpaslan Demir

Hrvatska poljoprivredna komora (HPK) smatra da prevelika populacija divljih svinja uzrokuje neprihvatljivo i nekontrolisano visoke štete na usjevima, a rješenje vidi u "drastičnom" odstrelu divljih svinja i strožoj kontroli brojnosti divljači.

Navode da visoke štete izazivaju ogroman revolt poljoprivrednika i dovode do sve češćeg odustajanja od proizvodnje, te da bi u rješavanje problema trebalo uključiti hrvatsku Vojsku kako bi se, između ostalog, spriječilo dalje širenje afričke svinjske kuge (ASK). Takođe se zalažu za legalizaciju lovnih klopki na poljoprivrednom zemljištu.

HPK traži hitno donošenje uredbe Ministarstva poljoprivrede o potpunom odstrelu divljih svinja, koje su, osim što uzrokuju ogromne štete, i ogroman "rezervoar" bolesti ASK, koja se širi i prijeti opstanku svinjogojstva u Hrvatskoj, istaknuto je u utorak u saopštenju.

Sazvana hitna sjednica

HPK će u četvrtak, na temu šteta od divljači, organizovati sjednicu Upravnog odbora, koja će biti otvorena za javnost, a očekuje da će ispred resornog ministarstva na nju doći državni sekretar Marinko Beljo. Ističu da su sazvali hitnu sjednicu jer je situacija na terenu izmakla kontroli.

"Došli smo do zida. Naša je obaveza da javnosti i nadležnima kažemo istinu - hrvatski seljak na vlastitoj zemlji više ne može proizvoditi hranu. Mi, poljoprivrednici, razumijemo i ekologiju i zaštitu prirode, kao i udruženja za zaštitu životinja", rekao je predsjednik HPK-a Željko Mihelić.

"Ali moramo povući jasnu crtu, te iznijeti stav da zaštita divljači ne može i nikada ne smije biti važnija od proizvodnje hrane za hrvatski narod. Proizvodnja hrane pitanje je nacionalne bezbjednosti ove države", dodao je.

"Dio poljoprivrednika potpuno odustaje od sjetve ili uzgoja"

Prema izvještajima s terena, na primjer iz dijelova Istre, Međimurja i Slavonije, u 2025. i početkom 2026. godine štete na usjevima kukuruza, soje i suncokreta, te u maslinicima, narasle su do te mjere da dio poljoprivrednika potpuno odustaje od sjetve ili uzgoja na kritičnim parcelama, upozoravaju iz Komore.

Dodaju i da glavni razlog nepostojanja preciznih podataka o štetama od divljači na usjevima leži u tome što poljoprivrednici, razočarani sporom administracijom i malim naknadama, često uopšte ne prijavljuju štetu lovačkim društvima.

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