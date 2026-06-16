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Pokraden malinjak u Bratuncu: Lopovi odnijeli 150 kila

Autor:

ATV
16.06.2026 10:30

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малине воће
Foto: Pexel/ ready made

Nepoznato lice ili više njih ukrali su iz dva malinjaka na području opštine Bratunac oko 150 kilograma ubranih malina, a policija preduzima sve na rasvjetljavanju krivičnog djela krađa, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

Policijskoj stanici Bratunac sinoć su prijavljena dva slučaja krađe ubranih malina iz malinjaka, što je nova pojava u ovom mjestu.

O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naredio dostavljanje izvještaja o krivičnom djelu krađa, prenosi Srna.

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Tagovi :

Krađa

ukradeno 150 kg malina

Bratunac

PU Zvornik

OJT Bijeljina

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