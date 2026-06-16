ATV nezvanično saznaje: Ovo su lica uhapšena u akciji "Fabija"

U akciji, "Fabija" koja je usmjerena na sprečavanje zloupotrebe opojnih droga, izvršeni su pretresi na više lokacija na području Bileće, prilikom čega je uhapšeno više lica, potvrđeno je za ATV.

Kako ATV nezvanično saznaje u radi se o licima Radenko Vujović, Milan Vukoje, Komljenović Zoran zvani Soki i Vasiljević Aleksandar.

Podsjećamo, policijski službenici PU Trebinje tokom dana u saradnji sa Upravom za teški i organizovani kriminalitet MUP-a Republike Srpske, a uz podršku Žandarmerije MUP-a Republike Srpske, danas su na području opštine Bileća izveli kodnu akciju „Fabija“.

Hronika Akcija "Fabija": Pretresi na više lokacija, uhapšeno 5 osoba

Akcija je usmjerena na sprečavanje i zloupotrebu opojnih droga i danas je izvršen pretres na šest lokacija na području opštine Bileća pri čemu su lišena slobode četiri lica. Jedno lice predano u nadležnost Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA), a za krivična djela u istoj akciji „Neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga“ na području grada Mostara.