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Saobraćajka u Banjaluci: Povrijeđen pješak

Autor:

ATV
15.06.2026 22:19

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Полиција Републике Српске / Увиђај
Foto: ATV

U banjalučkom naselju Obilićevo došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je povrijeđen pješak, saznaje portal Provjereno.

Do nezgode je došlo u ulici Stevana Bulajića, na istočnom tranzitu.

Na terenu su policija i hitna pomoć, a zbog uviđaja jedan dio saobraćajnice je blokiran.

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Više informacija biće poznato nakon uviđaja.

/Provjereno.info/

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

Banjaluka

udes

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