Saobraćajka u Banjaluci: Povrijeđen pješak

Autor:ATV
Komentari:0
U banjalučkom naselju Obilićevo došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je povrijeđen pješak, saznaje portal Provjereno.
Do nezgode je došlo u ulici Stevana Bulajića, na istočnom tranzitu.
Na terenu su policija i hitna pomoć, a zbog uviđaja jedan dio saobraćajnice je blokiran.
Srbija
Tragedija izbjegnuta za dlaku: Majka i dijete na Tari naletjeli na medvjeda
Više informacija biće poznato nakon uviđaja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
3 h0
Hronika
5 h0
Hronika
6 h0
Hronika
7 h0
Najnovije
23
02
23
01
22
53
22
36
22
34
Trenutno na programu