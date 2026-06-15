Saobraćajka u Banjaluci: Povrijeđen pješak

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U banjalučkom naselju Obilićevo došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je povrijeđen pješak, saznaje portal Provjereno.

Do nezgode je došlo u ulici Stevana Bulajića, na istočnom tranzitu. Na terenu su policija i hitna pomoć, a zbog uviđaja jedan dio saobraćajnice je blokiran. Srbija Tragedija izbjegnuta za dlaku: Majka i dijete na Tari naletjeli na medvjeda Više informacija biće poznato nakon uviđaja. /Provjereno.info/

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