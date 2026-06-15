Uhapšen još jedan osumnjičeni za ubistvo na Senjaku

U zajedničkoj akciji Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Uprave kriminalističke policije i Specijalne antiterorističke jedinice uhapšen je još jedan osumnjičeni za ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu "27" na Senjaku.

Uhapšeni se sumnjiči da je pripremio teren za ubistvo ili da je čak i lično pucao na Nešovića, zajedno sa Sašom Vukovićem, koji je u pritvoru od 14. maja, prenosi Tanjug.

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Više javno tužilaštvo u okviru proširene istrage obuhvatilo je 12 osumnjičenih za ubistvo Nešovića koje je izvršeno 12. maja u restoranu "27" na Senjaku.

Nešovićevo tijelo desetak dana kasnije pronađeno je na području opštine Inđija, u buretu zakopanom kod Jarkovačkog jezera.

(SRNA)