Veća dnevnica za rad nedjeljom i nova prava za radnike u Srpskoj

Stižu dobre vijesti za radnike koji rade nedjeljom, ali i majke djece do sedam godina i samohrane roditelje. Sva pitanja sa sastanka biće delegirana i na Ekonomsko socijalnom savjetu već ove sedmice.

Procentualno povećanje dnevnice za radnike koji rade nedjeljom, prvi put biće uvedeno u Republici Srpskoj. Majke sa djecom do sedam godina i samohrani roditelji moći će da rade nedjeljom isključivo uz svoj pristanak.

Zaključeno je na sastanku premijera Srpske i Saveza sindikata uz mogućnosti isplate 13. plate za sve radnike, regresa i zaštite prava radnika kojima nisu isplaćeni doprinosi.

"Svi dobro znate da je do sada to bilo nedjelja kao običan radni dan, nikakvog uvećanja znači to sada pitanje rješavamo. I da zaštitimo određene kategorije radnika poput majki sa djecom do sedam godina ili samohranih roditelja da mogu nedjeljom raditi samo uz svoj pristanak", izjavio je generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković.

To nije sve. Od prvog avgusta dogovoreno je i povećanje plata budžetskih korisnika od dodatnih 5 odsto. To je drugo povećanje poslije aprilskog, a u septembru moglo bi doći do dogovora o iznosu najniže plate za iduću godinu. Sindikat već duže vrijeme insistira i na donošenju centralnog registra povreda na radu. Povećanje kazni za one poslodavce koji ne primjenjuju zakonske propise zahtjev je sindikata, jer su kako kažu trenutne su niske.

"Ono što je bit je zajednički stav je da radnici ne mogu da trpe ako neki poslodavac nije uplatio poreze i doprinose i da država kroz svoje mehanizme i kroz poresku upravu, inspektorat, kroz druge organe reaguje i da od tih poslodavaca te doprinose naplati", istakao je generalni sekretar Saveza sindikata Republike Goran Stanković.

Sva pitanja koja se odnose na položaj i prava radnika moraju biti uređena kroz sistemska i trajna rješenja, poruka je premijera. Zato će, najavljuje već ove sedmice sva pitanja sa sastanka biti delegirana i na Ekonomsko socijalnom savjetu.

"Sve ono što smo danas mogli čuti da smo razgovarali oko toga rješavamo permanentno što budemo odmah usaglasili pretapamo u odluku Vlade ili odluku narodne skupštine", jasan je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i dodao:

"Kada je upitanju rad nedjeljom, mislim da je to izuzetno korisno kada je u pitanju ne samo uvećanje posebno još gdje imamo majke sa djecom do 7 godina i samohrane roditelje i sve ono što je, Republika Srpska u ovom momentu treba da pokaže empatičnost prema radnicima."

Vlada Republike Srpske ostaje partner sindikatima i nastaviće da se zalaže za prava radnika. Premijer je izrazio uvjerenje da se kroz dijalog i partnerski odnos sa sindikatima i poslodavcima mogu pronaći kvalitetna rješenja za sva otvorena pitanja.