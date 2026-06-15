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Aulić: Stanivukovića nema ko da savjetuje da se ne blamira

Autor:

ATV
15.06.2026 19:53

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Аулић: Станивуковића нема ко да савјетује да се не бламира

Draško Stanivuković ne prestaje da ponižava poziciju predsjednika Republike Srpske, izjavio je član Glavnog odbora SNSD-a Saša Aulić.

Podsjetio je da Stanivuković kaže da se na poziciji srpskog člana Predsjedništva vodi ozbiljna državna politika i da ona zahtijeva još kila, godina i utakmica pod nogama nego što on ima.

"Nije sporno to što Stanivuković ispravno procjenjuje sebe kao neiskusnog i nedoraslog, ali je sporno što misli da kao takav može da obavlja poziciju predsjednika Republike Srpske", istakao je Aulić.

Ako niste dorasli za poziciju srpskog člana Predsjedništva, navodi Aulić, onda to svakako važi i za dužnost predsjednika Republike Srpske, koja nije ni manje ozbiljna, ni manje odgovorna, kako to uporno ponavlja Stanivuković.

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"Predsjednička Palata nije igralište, niti vježbaonica, već ogledalo Republike Srpske, mjesto ozbiljnih susreta i važnih odluka za naše građane. Ne čudi toliko što Stanivuković to ne zna, već što u njegovom bližem i daljem okruženju nema niko ko bi mu dobronamjerno savjetovao da prestane da se blamira sa neukim i nezrelim izjavama poput ove", zaključio je Aulić.

/SRNA/

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Saša Aulić

Draško Stanivuković

predsjednik Republike Srpske

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