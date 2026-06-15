Petrović: Stanivuković mršav za Sarajevo, a gladan za Palatom

Draško Stanivuković je još jednom ponizio Republiku Srpsku i srpski narod i pokazao da, iako je svima nama ona na prvom mjestu i svetinja koju čuvamo i branimo, njemu očigledno nije, poručio je Luka Petrović potpredsjednik SNSD.

"Gostujući kod Avde Avdića, Stanivuković je izjavio da nema dovoljno iskustva i političke težine za funkciju člana Predsjedništva BiH, ali da istovremeno želi da bude predsjednik Republike Srpske. Sam je priznao da je mršav za Sarajevo, a gladan za Palatom.Tom izjavom ne samo da je pokazao političku nedoraslost, već je i omalovažio instituciju predsjednika Republike Srpske, svodeći je na funkciju za koju je, po njegovom mišljenju, ne treba znanje, iskustvo i odgovornost", rekao je Petrović.

Poručuje da je takav stav uvreda za Republiku Srpsku, njene institucije i sve građane koji je doživljavaju kao najveću vrijednost i garant svoje slobode.

"Predsjednik Republike Srpske nije i ne smije biti rezervna opcija za one koji smatraju da nisu spremni za druge funkcije. Ovom izjavom Stanivuković je sam priznao ono na šta godinama ukazujemo – da iza velikih ambicija ne stoje ni ozbiljno političko iskustvo ni rezultati koji bi ga preporučili za najodgovornije funkcije", rekao je Petrović.

Poručio je da Republika Srpska nije hir, nije politički poligon za sticanje iskustva, niti mjesto za promociju ličnih ambicija.

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"Ona zaslužuje odgovorne ljude koji razumiju težinu funkcije predsjednika Republike, koji poštuju njene institucije i koji nikada neće dozvoliti da ih svojim izjavama omalovažavaju. Ako neko smatra da nema dovoljno iskustva za jednu od najvažnijih funkcija u BiH, onda bi morao objasniti građanima na osnovu čega vjeruje da je spreman da vodi Republiku Srpsku. To pitanje danas ne postavlja SNSD, već ga je svojim riječima otvorio sam Draško Stanivuković", rekao je Petrović.