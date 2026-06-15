Nebojša Vukanović o Milanu Savanoviću: Sve se vrtjelo oko novca

Očito se sve vrtjelo oko novca. Milana Savanovića je interesovao samo direktan mandat da za još četiri godine uzme 200.000 KM. Ja sam procijenio da on ne može biti nosilac liste prije svega zbog loše aktivnosti i zbog toga što je bio u lošim odnosima sa svima u Banjaluci i Krajini u 'Za pravdu i red'.

Poručio je to za "Nezavisne novine" Nebojša Vukanović, lider ovog pokreta, a nakon što je Milan Savanović, narodni poslanik, danas, 15. juna, napustio redove ove političke opcije.

Kako je kazao, i bez Igora Crnatka on ne bi bio nosilac liste.

"Nisu ga željeli naši ljudi iz Banjaluke i Krajine jer on nije imao s njima adekvatnu komunikaciju. On za vrijeme svog poslaničkog mandata nikada nije obišao nijednog našeg povjerenika. S druge strane, u cijeloj Republici Srpskoj biće novi nosioci lista jer treba dati priliku svima, a ne da budu jedni te isti uvijek favorizovani", kazao je Vukanović.

Da li je spor nastao zbog mjesta na izbornoj listi?

Prema njegovim riječima, da je Savanović bio nosilac liste, tada ne bi bilo problema.

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"Ja sam ih pitao da li da pravimo partnerstvo sa Igorom Crnatkom, bili su za, ali je problem nastao kad on nije nosilac. Jednostavno, nije ovo lista kojom ja trebam nekom da garantujem mandat. Gospodina Savanovića sam upoznao neposredno pred prošle izbore, nije nam doveo nijednog novog čovjeka. Ovo je njemu bilo sporedno zanimanje", naveo je on.

Vukanović je kazao da će Savanović vjerovatno preći u drugu stranku, ali istovremeno i dodao da ga ne zanima gd‌je će otići.

"Koga nema bez njega se može. Ni prvi, ni posljednji sa kojima smo sarađivali i prekinuli saradnju. Kao i u svakom timu, igrači se mijenjaju. Sretno mu bilo", istakao je on za "Nezavisne novine".

Kako odgovara na optužbe o novcu i finansiranju pokreta?

Vukanović se osvrnuo i na pitanja o novcu koji je dobio pokret.

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"Gospodin Savanović nije rekao podatak da mi 10 mjeseci nismo imali nikakvog prihoda i da on za vrijeme svog mandata nijednom markom nije pomogao nijednu aktivnost liste. Niti sam ja to tražio, niti bih dozvolio. A na kraju prošle godine, sav višak novca u Klubu smo pravedno podijelili i gospodin Savanović je dobio 2.800 KM karticu za gorivo. Ne znam otkud mu pravo da on postavlja pitanje", naveo je on.

Podsjećamo, Milan Savanović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, napustio je Pokret "Za pravdu i red" čiji je lider Nebojša Vukanović, a tokom konferencije za novinare iznio je niz optužbi na račun svog dosadašnjeg političkog prijatelja.