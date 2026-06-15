Darko Mladić: General Mladić je izuzetno loše

Stanje generala Ratka Mladića je izuzetno loše, izjavio je Srni njegov sin Darko nakon što su se danas čuli telefonom.

On je naveo da general Mladić već dvije i po godine leži u krevetu nepokretan, zbog ponovljenih moždanih udara izgubio je moć govora, a porodica nastoji da mu omogući da u telefonskim razgovorima čuje maternji jezik.

"Teška je situacija, mučno je to sve. Teško je razgovarati sa njim zato što on jako malo govori, jedva da nađe neku reč. Ali, mi se trudimo da mu što više pričamo o tome šta se dešava", rekao je Darko Mladić.

Predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Grasijela Gati Santana odbila je 14. maja zahtjev da se generalu Mladiću odobri liječenje u Srbiji, uz obrazloženje da je njegovo zdravstveno stanje teško zbog hroničnih bolesti, ali da nije riječ o akutnom pogoršanju koje bi opravdalo oslobađanje iz humanitarnih razloga.

General Mladić je 10. aprila imao jedan, a 2. maja još jedan moždani udar, nakon čega mu se zdravstveno stanje dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema.

On se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu više puta je odbio zahtjev da general Mladić bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.