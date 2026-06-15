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Izlaze na vidjelo problemi Liste za pravdu i red

Autor:

ATV
15.06.2026 13:25

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Излазе на видјело проблеми Листе за правду и ред
Foto: ATV

Pucanje saradnje između Milana Minje Savanovića i Nebojše Vukanovića iznijelo je niz problema i nezadovoljstava unutar Liste za pravdu i red.

Savanović je napustio Vukanovića zbog postavljanja Igora Crnatka za nosioca liste za Narodnu skupštinu, ali to je samo jedan od problema.

Postavio je Savanović i pitanje finansijskih sredstava u stranci.

Naime, u tv duelu između Sevlida Hurtića i Nebojše Vukanovića, Hurtić je saopštio da u Republici Srpskoj narodni poslanik na ime stranke mjesečno dobija 8.000 KM, a da Vukanovićeva Lista za pravdu i red dobija 32.000 KM mjesečno.

Na to pitanje Vukanović nije odgovorio ništa, a danas ga Savanović pita kada će članovi stranke dobiti finansijski izvještaj?

"Pitao bih ja Vukanovića kada ćemo dobiti finansijski izvještaj iz našeg pokreta. Preko medija smo saznali, kada je gostovao sa Hurtićem i imao nezgodna pitanja, pa su ga pitali koliko je novca dobio Pokret za pravdu i red, gdje je taj novac? Ja ga nisam vidio. Ne može nam niko osporiti da mi nismo dobijali novac preko kluba. Gdje su ti novci? Da li je taj pokret opravdao ime "za pravdu i red". Postaviće se mnoga pitanja na koja neće biti odgovora".

Миња Савановић

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Savanović je otvoreno progovorio i o nastupima Nebojše Vukanovića i njegovom javnom etiketiranju ljudi i porodica.

"Etiketiranje ljudi, porodica, ja i njima želim da uputim izvinjenje jer su prošli kroz agoniju. Nikada za četiri godine nisam spomenuo ničiju porodicu. Ako je bilo sitnica, izvinjavam se. Nisam ulazio u neke stvari. Čovjek je (Nebojša Vukanović) uspio da se posvađa sa svim mogućim političkim pravcima. Sa SPC-om! Mene niste vidjeli na federalnim medijima da pljujem svoju zemlju, svog predsjednika kakav god da je. Niste vidjeli da psujem i skrnavim SPC. To je jedan od razloga zašto treba da napustim pokret".

On poručuje i da mogu postojati politički protivnici i ljudi koji se ne vole, ali da poštovanja mora biti: "Ničija porodica nije kriva što mi ratujemo u Skupštini. Ako imamo različita mišljenja, to je do nas. Ali, nije u redu da se sa svima posvađamo i da mi kao budemo iznad svih. Ne želim da budem više dio te priče. Opravdao sam svoje djelovanje u ove četiri godine u skupštinskim klupama i moj politički pravac treba da se nastavi sa ljudima koji me cijene".

Savanović je poručio i da je već dobio ponude lidera političkih stranaka da kod njih nastavi politički angažman.

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Tagovi :

Milan Minja Savanović

Lista za pravdu i red

Nebojša Vukanović

finansije

Sevlid Hurtić

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